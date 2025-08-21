KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

"Die beste Klasse Deutschlands": Start der Herbststaffel ab 25. August 2025 online first

Schulbattles auf kika.de und im KiKA-Player abrufbar

Erfurt (ots)

Die beliebte Schulquizshow "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) startet ab dem 25. August 2025 mit frischen Folgen in die 22. Staffel- zunächst online first auf kika.de und im KiKA-Player. Ab dem 9. September 2025 werden die Episoden dann auch im linearen TV ausgestrahlt - zu sehen jeweils dienstags bis freitags um 13:45 Uhr bei KiKA.

In den Schulbattle-Vorrunden messen sich 16 Schulklassen in vielfältigen Challenges. Welche Klassen halten am besten zusammen und zeigen Geschick bei Spielen, wie "Stapeln", "Strohhalm Darts" oder "Lückentext" und sichern sich das Ticket für die Wochenshows? Mit dabei: Moderatorin Dilara Colak und Content Creator Lukas White, die das Geschehen hautnah begleiten und die Teams durch die spannenden Duelle führen.

Folgende Schulklassen gehen bei den Schulbattles der Herbststaffel 2025 an den Start:

Klasse 6A des Hans-Carossa-Gymnasiums aus Berlin

Klasse 6B des St. Hildegard Gymnasiums aus Ulm

Klasse 6A des Margaretha-Rothe-Gymnasiums aus Hamburg

Klasse 6F des Gymnasiums Dreieichschule aus Langen

Klasse 7A der Elisabethenschule aus Frankfurt

Klasse 7C des Uhland-Gymnasiums aus Tübingen

Klasse 7L2 des evangelischen Ratsgymnasiums aus Erfurt

Klasse 7A des Justus-von-Liebig Gymnasiums aus Neusäß

Klasse 7 G1 & 7A der Christine-Brückner-Schule aus Bad Emstal

Klasse 7A2 des Robert-Schuman-Gymnasiums aus Saarlouis

Klasse 7C des Johanneums zu Lübeck aus Lübeck

Klasse 7B des städtischen Anno-Gymnasiums aus Siegburg

Klasse 6/2 des Landesgymnasiums Latina August Hermann Francke aus Halle (Saale)

Klasse 6B des Leibniz-Montessori-Gymnasiums aus Düsseldorf

Klasse 6B des Freien Gymnasiums Penig aus Penig

Klasse 6A der St. Irmengard Realschule aus Garmisch-Partenkirchen

Begleitend zur Ausstrahlung können Fans über die KiKA-Quiz App aktiv mitmachen. Mit dem Modus "Deine Lieblingsklasse" haben Nutzerinnen und Nutzer ab der Online-Premiere drei Wochen lang die Möglichkeit, Punkte mit ihrer favorisierten Klasse und damit Belohnungen für ihren Avatar zu sammeln. Zusätzlich bietet die App ab September das brandneue Feature "Bewirb Dich für 'Die beste Klasse Deutschlands 2026'!". Alle Infos und die Anmeldung zu diesem neuen Bewerbungsverfahren sind auf diebesteklassedeutschlands.de zu finden!

Die Termine der Herbststaffel 2025 von "Die beste Klasse Deutschlands" im Überblick:

Ab 25. August: Schulbattles online first auf kika.de und im KiKA-Player sowie Start des Mitspielmodus "Deine Lieblingsklasse" in der KiKA-Quiz App

auf kika.de und im KiKA-Player sowie Start des Mitspielmodus "Deine Lieblingsklasse" in der KiKA-Quiz App Ab 8. September: Neues Feature "Bewirb dich für 'Die beste Klasse Deutschlands 2026'!" auf diebesteklassedeutschlands.de und in der KiKA-Quiz App

auf diebesteklassedeutschlands.de und in der KiKA-Quiz App 9. September bis 19. September: Schulbattles, dienstags bis freitags um 13:45 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player

bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player Ab 19. September: Wochenshows, immer freitags um 19:30 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player

bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player 11. Oktober: Superfinale um 8:20 Uhr im Ersten, in der ARD Mediathek, auf kika.de und im KiKA-Player

im Ersten, in der ARD Mediathek, auf kika.de und im KiKA-Player 17. Oktober: Wiederholung Superfinale um 19:30 Uhr bei KiKA

"Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von KiKA und ARD. Verantwortung bei KiKA trägt Thomas Miles unter redaktioneller Mitarbeit von Marko Thielemann. Für Das Erste zeichnen Tanja Nadig und Elen Schmidt vom Hessischen Rundfunk verantwortlich.

Weitere Informationen finden Sie auf kommunikation.kika.de und im Dossier zu "Die beste Klasse Deutschlands" 2025.

