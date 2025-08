KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Radsport-Fan Ivo (12) und ARD-Sportreporter Florian Naß kommentieren Deutschland Tour-Etappe

"Team Timster" blickt hinter die Kulissen der Live-Übertragung

Der zwölfjährige Ivo aus Düsseldorf hat sich bei der Mitmach-Aktion "Kommentiere wie ein Profi" von KiKA und der ARD-Sportschau durchgesetzt und sitzt am 23. August 2025, ab 14:00 Uhr, gemeinsam mit ARD-Sportreporter Florian Naß in der Kommentatoren-Kabine, um die 3. Etappe der Deutschland Tour live im Ersten und auf sportschau.de zu moderieren. Wie die Live-Übertragung des größten deutschen Radrennens abläuft, zeigt das KiKA-Medienmagazin "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR) am 31. August 2025 um 20:00 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player.

Mit seinem eingesendeten Video und seinem großen Wissensschatz über den Radsport konnte Ivo sich gegen eine starke Konkurrenz durchsetzen. Begeistert blickt ARD-Kommentator Florian Naß nun der Aktion entgegen: "Ich freue mich sehr auf Ivo an meiner Seite! Wir werden ihm und seiner Familie natürlich auch weitere Einblicke geben, mal rein in den Ü-Wagen gehen und später die Siegerehrung hautnah miterleben. Das wird alles dazu gehören. Aber natürlich auch live sprechen und so richtig eintauchen in meine Welt am Mikrofon. Ivo ist 12 Jahre alt, da stand mein späterer Berufswunsch 'Sportreporter' schon fest. Davon werde ich ihm sicher auch erzählen."

Auch "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR) ist bei der Deutschland Tour vor Ort. Das KiKA-Medienmagazin zeigt, was hinter den Kulissen eines Radrennens passiert und geht der Frage nach, wie die Live-Berichterstattung bei einem sich bewegenden Sportevent funktioniert. Der Beitrag wird in der "Team Timster"-Ausgabe am 31. August 2025 um 20:00 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player gezeigt.

Die ARD-Sportschau und KiKA bündeln ihre Expertisen, um gemeinsam ein neues Sport-Angebot für Kinder zu schaffen. Im kindgerechten Umfeld sind aktuelle Sport-Berichte und -Dokumentationen für Kinder abrufbar. Darüber hinaus werden Kinder bei Mitmach-Aktionen aufgerufen, selbst Teil der Sportberichterstattung zu werden. Die gemeinsam mit Kindern gestalteten Live-Übertragungen eröffnen neue Perspektiven für Kinder und Erwachsene und bieten ein einzigartiges Erlebnis für die Gewinner*innen.

