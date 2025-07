KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Drehstart von "Dein Song": Junge Musiktalente performen vor neuer Jury

Castingauftakt mit Johannes Strate, Madeline Juno und Aisha Vibes in Wiesbaden

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Das Schloss Biebrich in Wiesbaden war heute einmal mehr musikalischer Schauplatz für den Drehstart zur 18. Staffel des erfolgreichen Songwriting-Wettbewerbs "Dein Song" (ZDF/KiKA). 13 junge Songwriting-Talente und ein Songwriting-Duo im Alter von zwölf bis 18 Jahren stellten sich mit ihren eigenen Kompositionen in der ersten Casting-Runde vor: Wer kann mit einem ausdrucksstarken Text, einer innovativen Song-Idee und einem originellen Auftritt bei der neu formierten "Dein Song"-Jury punkten? Die 16-teilige Doku-Reihe ist ab Frühjahr 2026 bei KiKA, auf kika.de, im KiKA-Player sowie im Streamingportal des ZDF und in der ZDF-App zu sehen.

Die neue dreiköpfige "Dein Song"-Jury setzt frische Impulse in der Beurteilung der Nachwuchskomponist*innen. Johannes Strate, Frontmann der Band "Revolverheld", bringt seine große Songwriting-Erfahrung ein. Aisha Vibes, Sängerin, Produzentin und Genre-Grenzgängerin, ist bekannt für ihre Nähe zur jungen Musik-Community und Singer-Songwriterin Madeline Juno überzeugt durch ihre emotionalen Texte und ihr melodisches Gespür. Begleitet wird die musikalische "Dein Song"-Reise wie schon in der vergangenen Staffel vom Moderations-Duo Luca Hänni und Jeannie Naomi Wagner.

Neben der Co-Moderation für die "Dein Song"-Folgen wird Jeannie Naomi Wagner die Community zusätzlich als Hostin auf den offiziellen "Dein Song" TikTok- und -Instagram-Channels begrüßen.

Diese Songwriting-Talente präsentieren beim Casting in Wiesbaden ihren Song:

Rina (13) & Aljosa (18) aus Herzogenaurach mit "Without You"

mit Leander (16) aus Meißen mit "Deeper Than The Sea"

mit "Deeper Than The Sea" Richard (16) aus Essen mit "Summers Of The Past"

mit Matilda (14) aus Schwetzingen mit "Dann bist du frei"

mit "Dann bist du frei" Tom (15) aus Dormagen mit "Lovesongs"

mit "Lovesongs" Lu (14) aus Lichtenfels mit "Ich bin wer ich bin"

mit "Ich bin wer ich bin" Marvin (17) aus Puschendorf mit "Get Up Now"

mit Timm (13) aus Gescher mit "Familie ist für mich alles"

mit "Familie Klara Athena (14) aus Erlangen mit "Wasted Time"

mit "Wasted Time" Samuel Ethan (12) aus Renningen mit "Come On, I'm Waiting"

mit Luis (16) aus Eltville-Erbach mit "Irgendwo dazwischen"

mit "Irgendwo dazwischen" Neyla (13) aus Dresden mit "Unconditional"

mit "Unconditional" Lea Lilith (15) aus Hofheim am Taunus mit "Our Song"

mit "Our Song" Asmina (15) aus Minden mit "Uh Oh (Baby Here We Go Again)"

Zehn Kompositionen schaffen es nach erfolgreichem Casting in die nächste Runde, das Songwriting-Camp, das diesmal in Mecklenburg-Vorpommern stattfinden wird. Hier arbeiten die Acts mit der "Dein Song"-Band weiter an ihrer Performance, bevor sie sich ein weiteres Mal vor der Jury beweisen müssen.

Die sieben talentiertesten Nachwuchs-Songwriter*innen reisen im Anschluss auf die Baleareninsel Ibiza. Dort treffen sie auf ihre prominenten Musikpat*innen, die den Songs den letzten Schliff geben. Krönender Abschluss der Staffel wird die Live-Finalshow sein, in der die Finalist*innen ihre fertigen Kompositionen erstmals live vor Publikum präsentieren. Am Ende entscheiden die Zuschauer*innen per Telefon- und Onlinevoting, welcher Act über den Titel "Songwriterin oder Songwriter des Jahres" jubeln darf.

"Dein Song" ist eine Produktion der bsb-Film- und TV-Produktion Darmstadt und MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA. Verantwortliche Redakteurinnen im ZDF sind Gordana Großmann und Corinna Loos.

Weitere Informationen finden Sie auf kommunikation.kika.de.

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell