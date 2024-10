YEP Austria

YEP startet wegweisendes Beteiligungsprojekt zur mentalen Gesundheit!

Durch das Projekt 'Mental Health: der Jugend zuhören!' können Jugendliche in Deutschland und Österreich fordern, was sie für ihre mentale Gesundheit brauchen.

Besonders im Bereich der mentalen Gesundheit mangelt es oft an wirksamen und zugänglichen Hilfsangeboten für Jugendliche, obwohl hier ein dringender Handlungsbedarf besteht. Es gibt zwar bereits Unterstützungsangebote, viele davon sind jedoch nicht auf die tatsächlichen Bedürfnisse junger Menschen abgestimmt.

Genau hier setzt die unabhängige Organisation YEP - Stimme der Jugend an und startete gestern am Tag der mentalen Gesundheit ein neues Beteiligungsprojekt für junge Menschen zwischen 14 und 25 Jahren. Mit dem bislang größten Jugendbericht zur Mentalen Gesundheit in Deutschland und Österreich will YEP die Lage der Jugendlichen umfassend beleuchten. Partizipativ sollen Lösungen und Strategien entwickelt werden, wie Angebote für Jugendliche verbessert werden könnten.

Jugendliche als Expert*innen

"Wir wollen nicht über junge Menschen sprechen, sondern mit ihnen gemeinsam Lösungen und Vorschläge erarbeiten. Junge Menschen sind die Expert*innen ihrer Lebensrealität und wissen am besten, was sie abholt", betont Rebekka Dober, Geschäftsführerin von YEP.

Das Projekt schafft einen Raum für dieses Problem und geht es gezielt an: Es will nicht nur Tabus brechen, sondern auch konkrete Lösungsvorschläge entwickeln, um bestehende Angebote weiterzuentwickeln und neue, bedarfsgerechte Angebote zu schaffen. Ziel ist es, jungen Menschen eine Plattform zu geben, um zu fordern, was sie für ihre mentale Gesundheit wirklich brauchen.

Große Wirkung durch Allianz in Deutschland und Österreich

Um den größtmöglichen Impact zu erzielen, arbeitet YEP mit einer breiten Allianz von Partnerorganisationen aus Deutschland und Österreich zusammen. Diese Kooperationen stärken die Reichweite und die Umsetzungskraft der Projektideen.

