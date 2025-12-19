HR Hessischer Rundfunk

Zurück zu den Radiowurzeln: Susanne Fröhlich moderiert den hr1-Talk

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Susanne Fröhlich moderiert ab sofort regelmäßig die Sendung hr1-Talk. Das macht sie im wöchentlichen Wechsel mit hr1-Moderator Klaus Reichert. In der Premierensendung am Sonntag, 28. Dezember, von 10 bis 12 Uhr, sitzen sie gemeinsam am Mikrofon.

Als Susanne Fröhlich am vergangenen Valentinstag passend zum Anlass ihr Radio-Revival beim Hessischen Rundfunk (hr) feierte und zusammen mit Klaus Reichert ein Spezial-Ausgehspiel moderierte, hatte das nicht nur den Hörerinnen und Hörern unglaublich viel Spaß gemacht, sondern auch ihr selbst. Und das hatte Folgen. Susanne Fröhlich, Autorin und Moderatorin: "Als hr1 mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, den hr1-Talk zu moderieren, habe ich schrecklich gern 'Ja' gesagt. Ich mag dieses Format sehr, für mich ist Hörfunk noch immer meine erste große berufliche Liebe."

Susanne Fröhlich wird die Sendung abwechselnd mit Klaus Reichert moderieren. Das Konzept der Sendung bleibt: Mit spannenden Menschen sprechen und sich dabei auch mal ein bisschen länger Zeit lassen können. Klaus Reichert hatte die Idee, das bestens harmonierende Duo in die Talksendung zu integrieren. "Es geht im Talk darum, mit unseren Gästen und den Hörerinnen und Hörern eine gute Zeit zu verbringen. Dafür sind wir genau die Richtigen."

Erfolgreich, neugierig, hessisch

Für Susanne Fröhlich ist es ein wenig "back to the roots". Sie liebe es, Menschen kennenzulernen und gerade auch die unbekannten Seiten an ihnen zu zeigen. "Mir gefällt das Konzept, interessante Menschen mit Hessenbezug zu interviewen. Ich bin Hessin und mein Herz schlägt für mein Bundesland."

hr1-Teamleiterin Julia Tzschätzsch freut sich sehr auf die Zusammenarbeit: "Ich war schon immer Fan von Susanne Fröhlich und ihrem gewitzten, klaren und scharfsinnigen Moderationsstil. Dass ich sie jetzt in unserem Team begrüßen darf, erfüllt mich mit großer Freude!"

Zu Gast im hr1-Talk: Die beiden Talk-Moderatoren

Am letzten Sonntag des Jahres wird Susanne Fröhlich gemeinsam mit Klaus Reichert in hr1 moderieren, zum Auftakt ohne Gäste. In der Premiere von 10 bis 12 Uhr geht es einfach nur um Susanne und Klaus. Warum war die Kindheit von Klaus blutig und warum hat Susanne unter der Bettdecke Fußballergebnisse auswendig gelernt? Diese und weitere Geheimnisse werden die beiden in diesem ganz besonderen hr1-Talk lüften.

In den 80er- und 90er-Jahren moderierte Susanne Fröhlich im hr das Ausgehspiel, schrieb danach viele Bestseller-Romane, war Gastgeberin in Literatursendungen und ist heute gern gesehener Gast in Talkshows.

Zur hr-Presseseite

Original-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuell