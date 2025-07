DBE Academy GmbH

DBE Academy als Service-Champion ausgezeichnet

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

Am 12. Juni 2025 wurde die DBE Academy mit dem Service-Champion-Award von DISQTrust ausgezeichnet. Diese besondere Ehrung bestätigt unseren Anspruch, Teilnehmern nicht nur hochwertige IT-Weiterbildungen, sondern auch einen exzellenten Service rund um ihre berufliche Entwicklung zu bieten. DISQTrust ist eine Marke des renommierten Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ), das seit fast 20 Jahren unabhängige Marktanalysen zur Servicequalität in Deutschland durchführt. Der Award wird an Unternehmen verliehen, die in ihrer Branche in puncto Service Maßstäbe setzen und von Kunden besonders positiv wahrgenommen werden.

Ein Zeichen für Vertrauen und Kundenzufriedenheit

Mit der Auszeichnung als Service-Champion würdigt DISQTrust die konsequente Serviceorientierung der DBE Academy. Die Entscheidung für eine berufliche Neuorientierung ist für viele Menschen ein großer Schritt. Umso wichtiger ist es, dass Interessenten und Teilnehmer jederzeit auf eine kompetente, individuelle und wertschätzende Betreuung zählen können.

"Wir verstehen Service nicht als Zusatzleistung, sondern als Kern unserer Arbeit", erklärt die Geschäftsführung der DBE Academy. "Die Auszeichnung zeigt uns, dass unser Engagement gesehen und geschätzt wird - und motiviert uns, diesen Weg konsequent weiterzugehen."

Praxisnahe Weiterbildungen mit Rundum-Betreuung

Die DBE Academy steht für praxisorientierte IT-Weiterbildungen mit einem starken Fokus auf individuelle Bedürfnisse. Von der ersten Beratung über die Unterstützung bei der Beantragung des Bildungsgutscheins bis hin zum erfolgreichen Jobeinstieg begleiten wir unsere Teilnehmer auf jedem Schritt.

Der Servicegedanke prägt alle Bereiche unseres Angebots: persönliche Ansprechpartner, flexible Lernmodelle, praxisnahe Inhalte und eine enge Verzahnung mit den Anforderungen des Arbeitsmarktes. Auch das ergänzende Bewerbungscoaching und die Unterstützung bei der Jobsuche sind fester Bestandteil unseres Konzepts.

Ein Dank an unsere Teilnehmer und unser Team

Diese Auszeichnung ist nicht nur ein Erfolg für unser Team, sondern auch ein Ergebnis der konstruktiven Rückmeldungen unserer Teilnehmer, die uns immer wieder motivieren, unser Angebot weiter zu verbessern."Wir bedanken uns bei allen, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben, und bei unserem engagierten Team, das täglich mit Herzblut daran arbeitet, unseren Servicegedanken mit Leben zu füllen" , so die Geschäftsführung weiter.

Ausgezeichneter Service für Ihre Zukunft

Der Service-Champion-Award von DISQTrust bestätigt: Wer sich für eine Weiterbildung bei der DBE Academy entscheidet, profitiert nicht nur von zukunftsweisenden IT-Qualifikationen, sondern auch von einem Service, der individuell, professionell und verlässlich ist.

Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft viele Menschen auf ihrem Weg in eine erfolgreiche IT-Karriere zu begleiten - mit dem Anspruch, Ihnen nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern Sie in jeder Phase optimal zu unterstützen.

Original-Content von: DBE Academy GmbH, übermittelt durch news aktuell