ARD Das Erste

"hart aber fair" - aktualisierte Gästeliste und neuer Titel

heute, Montag, 26. August 2024, 21:00 Uhr, live aus Köln

München (ots)

Moderation: Louis Klamroth

Das Thema:

Nach dem Attentat, vor den Wahlen: Welche Folgen hat der Angriff

von Solingen?

Die Gäste:

Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen): Bundestagsvizepräsidentin

Wolfgang Bosbach (CDU): Innenpolitiker, macht Wahlkampf in Sachsen, Thüringen

und Brandenburg

Sebastian Fiedler (SPD):Bundestagsabgeordneter und Kriminalbeamter

Katja Hoyer: Historikerin und Autorin

Luca Piwodda (Partei des Fortschritts PdF):Bürgermeister von Gartz (Oder) in

Brandenburg

Lina Herzog: Aktivistin und Initiatorin des Bündnisses "Dorfliebe für alle" in Thüringen

Direkt nach der Demokratie-Doku: Der tödliche Messerangriff in Solingen erschüttert

das Land. Welche politischen Konsequenzen müssen jetzt folgen? Und welchen

Einfluss hat dieser Terroranschlag auf die Wahlen in Sachsen und Thüringen

am Sonntag? Werden davon die Populisten profitieren? Wird das Vertrauen in die

Funktionsfähigkeit unserer Demokratie sinken?

