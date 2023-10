KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Entdeckungsreise in den menschlichen Körper

"Das Wunder DU" mit Comedian Omar Sarsam ab 21. Oktober 2023 bei KiKA

Erfurt (ots)

Wieviel essen wir in einem Jahr? Wo misst man am besten den Puls? Und wie oft blinzeln wir? "Das Wunder DU" (ZDF) nimmt mit auf eine Entdeckungsreise des Staunens zum - und sogar in den - menschlichen Körper. Kinderchirurg und Comedian Omar Sarsam präsentiert gemeinsam mit Moderatorin Melanie Flicker die neue Wissensreihe, die ab 21. Oktober 2023 samstags um 10:05 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player zu sehen ist.

Der menschliche Körper ist zu enormen Leistungen fähig. 24 Stunden am Tag verbringen wir mit diesem Wunderwerk. Seine Funktionen und Fähigkeiten scheinen selbstverständlich. Aber wie funktioniert unser Organismus wirklich? Wie sieht es im Inneren aus? Medizinische Geräte dienen als Möglichkeit, den Körper zu entdecken und zu verstehen.

In jeder Episode von "Das Wunder DU" widmen sich der Omar Sarsam und Melanie Flicker ("Hallo OKIDOKI" und "1000 Tricks") einem Überthema, das durch verschiedene Beispiele, Untersuchungen und Tests gezeigt und erklärt wird. Unterstützt werden die beiden von einem Kinderrateteam.

Die Wissensreihe aus der Feder von Thomas Brezina widmet sich unter anderen folgenden Themen: Sehen, Haut, Knochen, Muskeln, Essen, Amten, Fühlen, Herz, Schlaf, Gehirn und Blut.

Produziert wurden die 15-minütigen Episoden von Tower10 im Auftrag des ORF und in Koproduktion mit dem ZDF. Die Redaktion beim ZDF verantwortet Jochen Steuernagel.

