Oscar-Preisträger Jared Leto kommt, "Late Night Berlin" mit Klaas Heufer-Umlauf ist zurück aus der Sommerpause

Der späte Dienstagabend gehört wieder Klaas Heufer-Umlauf: ProSieben zeigt neue Folgen von "Late Night Berlin" ab 19. September 2023 um 23:15 Uhr immer dienstags. Klaas Heufer-Umlauf spricht in seiner Late-Night-Show über die Themen, die ihn, Deutschland und die Welt derzeit bewegen.

Am Dienstag begrüßt Klaas Musiker und Oscar-Preisträger Jared Leto im Studio. Gemeinsam suchen sie den größten Fan des Sängers. Wer weiß alles über sein Leben? Wer kennt alle Songs seiner Band Thirty Seconds To Mars im Schlaf? Jared Leto und Klaas Heufer-Umlauf testen das Wissen der Bewerber:innen im Studio.

Außerdem: Wie hat Klaas seinen Sommerurlaub verbracht? Versehentlich hat er auch in diesem Jahr wieder für zahlreiche Schlagzeilen des Sommers gesorgt. Und auch in dieser Staffel besucht jede Woche ein Überraschungsgast das "Late Night Berlin"-Studio. Am Dienstag darf sich Klaas Heufer-Umlauf auf jemanden freuen, den ganz Deutschland kennt ...

"Late Night Berlin" ab 19. September 2023 um 23:15 Uhr immer dienstags auf ProSieben und auf Joyn

Hashtag zur Show: #LateNightBerlin

