KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Junior ESC 2023 bei KiKA: Release Day für FIAs Song "Ohne Worte"

Musikvideo auf kika.de und eurovision.de

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Für die zwölfjährige FIA rückt ihr großer Moment beim Junior ESC 2023 näher. Die 21. Ausgabe des internationalen Musikwettbewerbs unter dem diesjährigen Motto "Heroes" wird am Sonntag, 26. November 2023, ab 16:00 Uhr live aus Nizza bei KiKA und auf kika.de übertragen. FIAs Song "Ohne Worte" steht ab dem 13. Oktober 2023 um 18:00 Uhr zum Abruf bereit; Das Musikvideo des deutschen Junior ESC-Beitrags ist auf kika.de und eurovision.de verfügbar.

FIA konnte bei der Vorauswahl des deutschen Beitrags das Online- und Juryvoting für sich entscheiden. Sie begeisterte das Publikum nicht nur mit ihrem Gesang, sondern auch mit ihren Songtexten, die sie mit lautbegleitenden Gebärden übersetzt. Inspiriert wurde sie durch ihre gehörlose Schwester. Für ihren großen Auftritt in Nizza wünscht sie sich vor allem, viel Spaß zu haben, nette Kinder zu treffen und "Deutschland stolz zu machen. Ein ganz großer Wunsch von mir wäre, dass Gebärdensprache in der Schule als Wahlfach angeboten werden würde, sodass wir alle einfach die Möglichkeit bekommen, sie zu lernen", so die junge Berlinerin. Der Song "Ohne Worte" wurde in Zusammenarbeit mit Martin "Fly" Fliegenschmidt, David Jürgens und Sascha Seelemann produziert.

Die Ausrichtung des Junior ESC 2023 verantwortet die französische Fernsehanstalt France Télévisions zusammen mit der Europäischen Rundfunkunion (EBU). Der deutsche Kommentator ist Constantin "Consi" Zöller. Deutschland ist dieses Jahr zum dritten Mal beim Junior ESC dabei. Der NDR übernimmt die Federführung für die deutsche Beteiligung.

Weitere Informationen finden Sie im KiKA-Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de.

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell