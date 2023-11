Berenberg erhält zum 20. Mal "summa cum laude" beim Elite-Report

Hamburg (ots) - Die Fondsratingagentur Scope hat Berenberg bei der diesjährigen Vergabe der Scope Investment Awards am 16. November in Frankfurt als "Bester Asset Manager in der Kategorie Innovation" ausgezeichnet. "Wir freuen uns sehr über diese ganz besondere Anerkennung durch das Scope Team", sagt Tobias Bittrich, Leiter Corporate Banking und Mitglied der Erweiterten Geschäftsführung bei Berenberg. "Sie ...

mehr