Mit PowerPoint ein Unternehmen gründen? Parissa Kahvand zeigt, wie man aus der meistgehassten Software der Welt ein Erfolgsmodell macht

PowerPoint ist in jedem Büro installiert – und fast überall unbeliebt. Kaum eine Software wird so oft genutzt und so wenig geschätzt. Doch Parissa Kahvand hat ausgerechnet mit ihr ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut.

Vor vier Jahren gründete sie PowerPoint-Agentur rauschsinnig – mit der Überzeugung, dass Unternehmenspräsentationen mehr können müssen, als Informationen hübsch zu verpacken. Heute stehen über 6.000 realisierte Präsentationen für Start-ups, mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne.

Der Erfolg beruht auf einer konsequenten Abkehr vom klassischen Foliendenken. Statt linear erzählter Präsentationen entwickelt sie In-Media-Res-Präsentationen – nichtlineare Abläufe, die Dialog erzeugen, Spannung halten und Aufmerksamkeit gezielt steuern. Der Zuhörer weiß nie genau, was als Nächstes kommt – und bleibt dadurch aktiv eingebunden.

„Rund 90 % aller Präsentationen sind reine Informationssammlungen“, sagt Kahvand. „Sie erzählen, was Unternehmen alles können, aber nicht, warum das für den Kunden relevant ist. Dabei geht es nicht nur um den Nutzen, sondern um den Beweis, wie dieser Nutzen entsteht.“

Mit diesem Ansatz rückt rauschsinnig Präsentationen aus der Vergleichbarkeit heraus. Sie zeigen die USPs eines Unternehmens klar, beweisen deren Relevanz und führen das Denken des Publikums gezielt zur Entscheidung.

Viele Unternehmen merken erst im Einsatz, dass ihre Präsentationen nicht überzeugen. Meist entstehen sie nebenbei – erstellt von Mitarbeitenden ohne Erfahrung in Sales-Storys oder Argumentationsstruktur und später von Grafikern gestaltet, die nur auf Optik achten. Parissa Kahvand zeigt, dass Präsentationen wie strategisch geführte Gespräche funktionieren müssen: klar, fokussiert und auf Entscheidungen ausgerichtet.

So wurde aus einer unterschätzten Office-Software ein Erfolgsmodell – und aus Parissa Kahvand eine der führenden Expertinnen für wirkungsorientierte Präsentationen und PowerPoint-Vorlagen im deutschsprachigen Raum.

