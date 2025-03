Gemeinnützige Hertie-Stiftung

Konfliktsimulation mit KI: Conflict Coach trainiert Debattierkompetenz

Ab 31. März kostenfrei bei ChatGPT nutzbar und ist für Unternehmen auch als Webversion verfügbar

Der Business Council for Democracy (BC4D) hat gemeinsam mit dem Bundesverband der Kommunikatoren e.V. (BdKom) eine KI trainiert, die konstruktive Streitkultur und demokratische Gesprächskompetenz fördert: Der Conflict Coach hilft dabei, Polarisierung entgegenzuwirken und eine Debattenkultur zu stärken, die demokratische Prinzipien unterstützt.

Herausfordernde Gesprächssituationen üben

Mit einer innovativen Konfliktsimulationsmethode bietet der Conflict Coach realistische Übungsszenarien und gezieltes Feedback für deeskalierende und lösungsorientierte Kommunikationsstrategien. Die "sichere Zonen"-Methode erlaubt den Nutzerinnen und Nutzern Gespräche jederzeit zu unterbrechen, zu reflektieren und ihre Herangehensweise zu optimieren. Ob hitzige Debatten zu gesellschaftlichen Themen oder herausfordernde persönliche Gespräche - der Conflict Coach stärkt die Fähigkeit zur konstruktiven Konfliktlösung.

"Demokratie lebt vom Austausch unterschiedlicher Perspektiven. Doch nur wenn wir lernen, respektvoll zu diskutieren und lösungsorientiert mit Meinungsverschiedenheiten umzugehen, kann dieser Austausch fruchtbar sein. Mit dem Conflict Coach bieten wir einen praxisnahen Trainingsraum zur Stärkung der Debattierkompetenz und letztendlich auch der "Demokratiefähigkeit", sagt Sophia Becker, Projektleiterin des BC4D.

"Viele Menschen erleben gesellschaftliche Konfliktlagen auch am Arbeitsplatz. Zugleich gibt es gerade in Unternehmen gute Chancen, diese im konstruktiven Dialog zu bewältigen. Daraus entsteht eine große und wichtige Aufgabe für Unternehmenskommunikatoren. Der Conflict Coach soll sie dabei unterstützen," erläutert BdKom-Präsidentin Regine Kreitz.

Der Conflict Coach ist ab dem 31. März kostenfrei über ChatGPT zugänglich: Der Link wird dann auf der Website des BC4D abrufbar sein. Er wurde in Zusammenarbeit des BC4D mit dem BdKom und der Rlvnt GmbH entwickelt. Nutzer mit einem Pro-Account können ihn sogar im Voice-Modus in Echtzeit anwenden. Für Unternehmen bietet der BC4D eine eigene Webversion, die unabhängig von ChatGPT funktioniert. Bei Interesse können sich Unternehmen per E-Mail an info@bc4d.org

Digitaltalk: Vorstellung Conflict Coach

Zur Einführung der neuen Debatten-KI findet am 31.März um 12:30 Uhr ein Digitaltalk mit Anja Bröker, Pressesprecherin Deutsche Bahn AG, dem Journalisten Korbinian Frenzel und Regine Kreitz, Präsidentin des BdKom statt. Nach einer kurzen Vorstellung des Conflict Coach diskutieren sie über die aktuelle Debattenkultur in Deutschland und es ist Zeit für Ihre Fragen.

Zur Teilnahme bitten wir um Ihre Anmeldung bis 28.04.2025: Vorstellung Conflict Coach - Anmeldung

Business Council for Democracy

Der Business Council for Democracy (BC4D) ist ein Gemeinschaftsprojekt der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, der Robert Bosch Stiftung und des Institutes for Strategic Dialogue (ISD Germany). Seit 2021 bringt der BC4D Unternehmen in einem Netzwerk zusammen, die sich für die liberale Demokratie in Deutschland einsetzen. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen an Schulungen zur Stärkung ihrer digitalen Medienkompetenzen Teil und fördern so eine bessere Bürgerkultur. www.bc4d.org

BdKom (Bundesverband der Kommunikatoren e.V.)

Der BdKom ist seit 2003 die führende berufsständische Vereinigung für Presse- und Kommunikationsverantwortliche aus Unternehmen und Organisationen im deutschsprachigen Raum. Wir machen uns für den Beruf stark, treiben seine stetige Professionalisierung voran und vertreten die Interessen unserer rund 4.000 Mitglieder in Politik und Öffentlichkeit. www.bdkom.de

