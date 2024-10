Kärnten Gewinner beim Travelbook Award 2024

Kärnten Werbung

Die Kärntner Seenlandschaft ist die beste Region für einen Wanderurlaub

Am Mittwochabend, 9. Oktober 2024, hat TRAVELBOOK, Deutschlands größtes Online-Reisemagazin, in Berlin bereits zum dritten Mal den TRAVELBOOK AWARD verliehen und damit die Trendreiseziele für die kommende Saison ausgezeichnet. Die Auswahl erfolgte durch eine achtköpfige Jury aus Expertinnen und Experten der Tourismusbranche sowie ein Publikumsvoting. Die Kärntner Seenlandschaft gewinnt den Award „Beste Region für einen Wanderurlaub (DACH)“

Die Kärntner Seenregionen - ein perfektes Reiseziel für einen Wanderurlaub

Die Kärntner Seenlandschaft ist die Siegerin in der Kategorie „Beste Region für einen Wanderurlaub (DACH)“ beim diesjährigen TRAVELBOOK Award. Mit 164 Punkten zog die südösterreichische Seenlandschaft an der Schweizer Region Vierwaldstättersee, dem deutschen Moseltal und der Schwäbischen Alb sowie dem Tannheimer Tal vorbei.

"Die Kärntner Seenregion ist das Trendreiseziel schlechthin, wenn es um Wandern geht. Überzeugen konnten besonders die Infrastruktur, Bestrebungen in Sachen Nachhaltigkeit sowie die landschaftliche Vielseitigkeit", so Angelika Pickardt, Redaktionsleiterin bei Travelbook.

Kärnten Werbung Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner: „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, die nicht nur von BranchenexpertInnen vergeben wurde, sondern vor allem auch durch das Publikumsvoting die Eindrücke unserer Gäste widerspiegelt. Es ist auch ein Beweis, dass in den Seenregionen nicht nur das Thema Baden eine wichtige Rolle spielt. Wie wir aus der aktuellen T-Mona Gästebefragung wissen, bezeichnen 39% der Kärnten Gäste ihren Urlaub als Wander-/Bergsteigurlaub. Als Urlaubsaktivität liegt Wandern auf einem Höchststand von 71% in 2023 (68% in 2019). Diese Zahlen bestätigen den Trend zur aktiven Erholung beim Sommerurlaub in Kärnten.“

In den letzten Jahren wurden die Kärntner Badeseen nicht mehr nur zum Schwimmen alleine genutzt, sondern immer mehr Aktivitäten am und rund um die Seen haben sich etabliert. So z. B. das Wandern rund um die Kärntner Seen, wo der Wörthersee Rundwanderweg oder der Weitwanderweg Via Paradiso (Rundwanderweg um den Millstätter See) sich zu besonders beliebten Wanderwegen entwickelt haben.

Wörthersee Rundwanderweg: mit seinen 58,5 km und 1500 Höhenmetern kann man gut einzelne Etappen gehen und abends dann mit dem Schiff zum Ausgangspunkt zurückkehren. Der Wörthersee Rundwanderweg bietet herrliche Aussichten über den Wörthersee und zu den Karawanken. Das südliche Flair und die lichtgefluteten Wanderstrecken auf den sanften Hügeln sind eine Einladung an alle Genusswanderer. Entlang des Weges kommt man nicht nur an den berühmten See-Badeorten wie Velden oder Pörtschach vorbei, sondern auch am Pyramidenkogel - der höchste Holzaussichtturm der Welt, der Ausblicke über ganz Kärnten bietet.

Via Paradiso: führt auf 55km und 4 Etappen von Döbriach nach Millstatt und weiter nach Seeboden, wo es über das naturbelassene Südufer wieder zurück zum Ausganspunkt geht.

Wandern am Weissensee: der Naturpark Weissensee bietet auf 76 Quadratkilometern mehr als 200km markierte Wanderwege. Direkt vom Seeufer starten unzählige Routen in die sanfte Bergwelt des Naturparks Weissensee. Gut kombinieren lassen sich die Wanderungen mit der Sommerbergbahn oder mit der Weissensee-Schifffahrt.

Alpe-Adria Trail: dieser führt in 43 Etappen und 750 Kilometern vom Fuße des Großglockners durch die schönsten Kärntner Berg- und Seegebiete durch die drei Länder Österreich, Slowenien und Italien. Im Zuge des Weiterwanderweges wird das Thema Wasser in seinen verschiedensten Formen verfolgt. Vom Gletscher am Fuße des Großglockners, zu verschiedenen Flüssen, wandert man vorbei an den schönsten Kärntner Seen wie dem Wörthersee, dem Millstätter See, Ossiacher See, dem Faaker See und endet an der italienischen Adria.

Wer kurze Wanderungen bevorzugt, kann einen der 20 Slow Trails gehen, welche sich in der Nähe der wunderschönen Kärntner Seen befinden. Slow Trails sind weniger als 10 km lang und bieten entlang des Weges Ruheplätze mit schönen Aussichten.

TRAVELBOOK ist mit 5,27 Millionen Visits im September 2024 Deutschlands größtes Online-Reisemagazin.

