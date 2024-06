VCD Verkehrsclub Deutschland e.V.

20 Jahre Vision Zero: Immer noch zu viele Verkehrstote

VCD fordert Tempolimits und Reformen für mehr Sicherheit

Berlin (ots)

Morgen ist der Tag der Verkehrssicherheit. Seit 20 Jahren fordert der ökologische Verkehrsclub VCD bereits die Vision Zero: Kein Mensch soll im Verkehr sein Leben verlieren oder schwer verletzt werden. Doch dieses Ziel ist noch lange nicht erreicht. Zwar hat sich seit 2004 die Zahl der Verkehrstoten pro Jahr nahezu halbiert, aber noch immer sterben jedes Jahr fast 3.000 Menschen auf deutschen Straßen. Der VCD fordert eine Reihe von Reformen, um dies zu ändern.

Seit 2004 sind in Deutschland 75.000 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Das entspricht dem Fassungsvermögen der Münchner Allianz Arena, in der heute das Eröffnungsspiel der Fußball-EM stattfindet. Das heißt: In den letzten 20 Jahren ist ein komplett gefülltes Fußballstadion auf deutschen Straßen tödlich verunglückt. Im gleichen Zeitraum wurden 7,8 Millionen Menschen im Verkehr verletzt, das sind fast zehn Prozent der Bevölkerung.

"In keinem anderen Bereich würde man Tote und Verletzte in dieser Größenordnung hinnehmen", sagt Kerstin Haarmann, Bundesvorsitzende des VCD. "Wer hinter den Zahlen die Schicksale von Unfallopfern und ihren Angehörigen sieht, kann nur eine akzeptable Zahl an Verkehrsopfern ableiten: Null!" Deshalb vertritt der VCD seit 20 Jahren das Konzept "Vision Zero - Null Verkehrstote" und fordert von Bund und Ländern konkrete Reformen statt regelmäßiger Lippenbekenntnisse.

Die aktuelle Reform des Straßenverkehrsgesetzes sei dabei ein wichtiger Schritt, so Haarmann, aber er reiche bei Weitem nicht aus: "Die Vision Zero muss im ganzen Straßenverkehrsrecht verankert werden, auch in der StVO. Erst dann haben Kommunen wirklich den nötigen Spielraum, den Verkehr nach Sicherheitsaspekten zu regeln, und können den Rad- und Fußverkehr hinreichend schützen."

Entscheidend für mehr Sicherheit sei auch eine Entschleunigung des Verkehrs. Der VCD fordert Tempo 120 auf Autobahnen und 80 auf der Landstraße. Innerorts soll Tempo 30 die Regel werden - mit begründeten Ausnahmen für Tempo 50. "Tempolimits retten nicht nur Leben", sagt Kerstin Haarmann. "Sie schonen auch Klima und Umwelt."

Haarmann betont jedoch, dass Vision Zero mehr ist als ein Bündel von Einzelmaßnahmen: "Vision Zero basiert auf einem grundsätzlichen Umdenken, sie ist ein umfassendes Handlungskonzept. Wie wirksam das sein kann, zeigt das Beispiel Schweden, das derzeit pro einer Million Einwohner auf etwa 20 Verkehrstote kommt. In Deutschland sind es 34. Und in der finnischen Hauptstadt Helsinki gab es 2019 noch drei Tote durch Unfälle - dort ist das Ziel zum Greifen nah."

Zum Hintergrund: Das vollständige VCD-Forderungspapier zur Vision Zero können Sie hier als PDF herunterladen. Eine Dossier-Seite zum Thema finden Sie hier auf unserer Homepage.

