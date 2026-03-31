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Vanish Oxi Action jetzt mit verbesserter Zeitspar-Formel: Ganz einfach Schluss mit hartnäckigen Flecken - und das ohne Vorbehandlung

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Heidelberg (ots)

Ein Fleck auf dem Lieblingsshirt, und schon beginnt die mühsame Prozedur: Vorbehandeln, Einweichen und Hoffen. Mit der neuen, verbesserten Formel von Vanish Oxi Action gehört diese lästige Routine nun der Vergangenheit an. Ab sofort können Flecken einfach und effektiv direkt im Waschgang entfernt werden, ohne dass eine vorherige Behandlung nötig ist. Waschen ganz ohne Vorbehandlung? Deutschlands Endverbraucher:innen können durchatmen. Denn Waschen wird mit dem neuen Vanish Oxi Action einfacher, der Aufwand spürbar weniger. Für mehr freie Zeit und die richtig schönen Dinge des Lebens.

Eingetrocknete Verschmutzungen im lauwarmen Wasser für eine Stunde einwirken lassen, Gallseife oder Spezial-Fleckentferner zur Hand nehmen oder gar zu Vorwäsche hinein in die Waschmaschine: Tätigkeiten wie diese - sie sind so richtig zeit- und energiefressend. Flecken machen Verbraucher:innen schon lange das Leben schwer. Oft verbunden mit aufwändigem Sortieren, höheren Waschtemperaturen, längeren Waschzyklen und eben mühsamen Vorbehandlungsschritten. Über 50 Prozent der Verbraucher:innen zweifeln daran, dass ein Waschmittel allein bei Flecken ausreicht. Dabei ist für 65 Prozent eine einfache Fleckenentfernung beim Waschen wichtig*. Hier setzt die neue Vanish Oxi Action Formel an - und bietet den Verbraucher:innen, was sie sich wünschen: Lösungen, die schnell, einfach und sicher sind. Vorbehandeln, bislang fast unvermeidlich, ist nicht mehr erforderlich - das Wäschewaschen wird spürbar einfacher und bequemer. Dies führt nicht nur zu saubererer Kleidung, sondern schenkt Verbraucher:innen auch mehr Zeit, indem eine effektive Fleckenentfernung selbst bei kurzen Waschzyklen sichergestellt ist.

Die neue Power-Formel wirkt effizient im Waschgang - und bekämpft selbst hartnäckige Flecken ohne vorheriges Schrubben oder Einweichen. Schon ein Messlöffel sorgt für überzeugende Ergebnisse. Diese weiterentwickelte Rezeptur ist auf maximale Effizienz ausgelegt und sorgt für eine schnelle wie unkomplizierte Fleckenentfernung. Und das auch bei kurzen Waschzyklen. Da 33 Prozent der Waschgänge heutzutage unter einer Stunde liegen und Verbraucher:innen kurze Zyklen schätzen, ist Vanish Oxi Action darauf ausgelegt, selbst bei niedrigeren Temperaturen und kürzeren Programmen hervorragende Ergebnisse zu liefern*. Zeit zählt: So ist das neue Vanish Oxi Action die einfachste und schnellste Lösung für effektive Fleckentfernung - damit punktet man selbst bei Kurzprogrammen. Denn wo herkömmliche Produkte unter diesen verkürzten und kühleren Waschbedingungen an ihre Grenzen stoßen und keine zufriedenstellenden Ergebnisse mehr liefern können, spielt Vanish Oxi Action seine volle Stärke aus.

Das steckt hinter der innovativen Power-Formel: Für die effektivere Fleckenentfernung sorgt ein verbessertes Enzymsystem - mit einem kraftvolleren Mix aus Lipase und Protease lassen sich Fette, Proteine und alltäglicher Schmutz noch gründlicher beseitigen. Eine innovative Polymer-Technologie bindet gelöste Schmutzpartikel zuverlässig. So wird deren erneute Ablagerung auf der Wäsche verhindert und die Leuchtkraft der Textilien langfristig erhalten.

Und in Sachen Frische? Eine raffinierte neue Duftkomposition sorgt für ein rundum frisches Dufterlebnis, das lange anhält.

Für Vanish Oxi Action Powerweiss bietet die neue Formel einen zusätzlichen Vorteil: Sie verhindert aktiv das Vergrauen und Vergilben - und stellt weiße Shirts und Hosen wieder in ihrer hellsten, strahlendsten Brillanz her. Für fleckenfreie wie leuchtende weiße Wäsche, Waschgang für Waschgang.

Zur Markteinführung bietet Vanish den Verbraucher:innen die exklusive Gelegenheit, den Unterschied selbst zu erfahren. Und das gratis. Dafür einfach vom 20. April bis 16. Mai 2026 eine 250g/ml Vanish Probiergröße erwerben, Kassenbeleg hochladen und über die Website www.vanish-testen.de eine vollständige Rückerstattung erhalten.

Parallel zum Launch des neuen Produkts und unterschiedlichen digitalen Aktivierungen gehen zwei reichweitenstarke TV-Spots an den Start. Ausstrahlung bis Ende Oktober. Im Drehbuch: Alltagsstress und keine Zeit? Mit der neuen und verbesserten Formel zeigt Vanish, wie Flecken schneller verschwinden als ein Formel 1 Rennwagen.

*Ipsos 2021 / U&A 2019 / The truth about laundry

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