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Unsere Wälder stärken, das Grundwasser schützen und Zuhause Wasser sparen: Finish geht auch 2026 zum Weltwassertag voran

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Heidelberg (ots)

Am 22. März ist es wieder so weit: Der Weltwassertag steht an. Ein Tag, an dem die Bedeutung des Wassers als Lebensgrundlage für Mensch und Natur in den Fokus rückt. Die Reckitt Marke Finish hat sich das Thema Wassereinsparung nicht nur auf die Fahnen geschrieben, sondern lebt dieses Engagement aktiv vor. Bereits seit sechs Jahren setzt sich die #FinishspartWasser Kampagne für Wiederaufforstung zum Schutz des Grundwassers ein - ein klares Bekenntnis zu nachhaltigem Handeln und zum Erhalt unserer Ressourcen.

Ein weiterer Höhepunkt der Initiative: In enger Zusammenarbeit mit ROSSMANN und Trinkwasserwald e.V. nahm Finish an der ersten Pflanzaktion dieses Jahres teil. Bei dieser Veranstaltung im niedersächsischen Soltau pflanzten Vertreter der drei Organisationen gemeinsam Bäume und setzten damit ein sichtbares Zeichen für den Umweltschutz. Als Ausdruck des Engagements überreichte Finish an Trinkwasserwald e.V. einen Spendenscheck über 100.000 Euro. Diese Spende wird die Pflanzung von 12.500 Laubbäumen in diesem Jahr ermöglichen, was einer imposanten Waldfläche von drei Hektar entspricht. Finish möchte auf diese Weise zur Sicherung wertvoller Trinkwasser-Ressourcen und zum Schutz der Natur beitragen.

Das Engagement von Finish ist weitreichend: Seit 2021 hat die Marke die Pflanzung von über 38.500 Laubbäumen in Deutschland unterstützt - was einer Gesamtfläche von elf Hektar Wald gleichkommt. Es ist ein echtes Bekenntnis zum Schutz unserer Natur und unserer wertvollen Trinkwasserressourcen.

Kampagne wirksam ab Tag eins

Doch Finish geht noch weiter: Mit der #FinishspartWasser Kampagne, die bereits 2020 ins Leben gerufen wurde, macht die Marke über den Weltwassertag hinaus auf die Wichtigkeit des Wassersparens aufmerksam und weist auf Wasserverschwendung im Haushalt hin - und wie man dieser mit einfach umzusetzenden Tipps effizient entgegenwirkt. Die Kampagne zeigt Wirkung: Seit Beginn des Projekts verzichten 28 Prozent aller Verbraucher:innen, die zuvor vorgespült haben, nun auf die vorherige Reinigung des Geschirrs*. Bei jedem Vorspülen werden bis zu 24 Liter Wasser verschwendet**.

Die Erfolge der Kampagne sprechen für sich: Gemeinsam konnten mittlerweile mehr als 25 Milliarden Liter Wasser eingespart werden. Und Finish ruft weiterhin dazu auf, eigene Gewohnheiten im Haushalt kritisch zu beleuchten und gegebenenfalls zu ändern. Denn: Auch kleine Veränderungen, wie beispielsweise der bewusste Verzicht auf unnötiges Vorspülen, können Großes für die Umwelt bewirken.

Kein Vorspülen und Wasser sparen mit Finish

In den eigenen vier Wänden und auch in Deutschlands Büros kann jeder seinen Teil zum Wassersparen beitragen. Damit auch ohne Vorspülen niemand auf sauberes Geschirr verzichten muss, hat Finish mit den Ultimate Plus Caps das ideale Produkt im Sortiment. Denn die Finish Ultimate Plus Caps setzen den Diamantstandard der Sauberkeit. Mit einer unübertroffenen 5-fachen Reinigungskraft beseitigt das Produkt selbst hartnäckigste Reste und Eingebranntes mühelos - im Vergleich zu herkömmlichen Finish Power Produkten. Tiefenreinigung wird schon beim ersten Spülgang geliefert, unterstützt durch eine effektive Entfernung von Eingebranntem und starker Fettlösekraft für strahlend sauberes Geschirr. Diese Tabs sind zudem optimal auch für Kurz- und ECO-Programme geeignet. Eine zu 100 Prozent wasserlösliche Folie löst sich schnell auf und garantiert eine besonders einfache Anwendung.

*Hall & Partners "Brand Equity Tracking Finish Germany" 9/2023

**The Lifesights Company GmbH (2019): Wasserverschwendung beim Geschirrspülen in Deutschland

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