Social Impact Investment Report 2024: Drei Initiativen aus Deutschland machen einen Unterschied

Reckitt engagiert sich weltweit für eine sauberere und gesündere Welt. Der jetzt veröffentlichte globale Social Impact Investment Report 2024 beleuchtet die Fortschritte des Unternehmens im letzten Jahr in Bezug auf soziale und ökologische Verantwortung weltweit und würdigt drei Initiativen aus Deutschland, die einen wichtigen Beitrag leisten.

In 2024 erreichte Reckitt mit seinen Social Impact Initiativen 9,5 Millionen Menschen in 56 Ländern - das ist das stolze Ergebnis des nun erschienenen Reports. Seit 2020 hat das Unternehmen, bekannt für führende Gesundheits- und Hygienemarken, das Leben von 29 Millionen Menschen positiv beeinflusst.

Ob Händewaschen mit Sagrotan Seifen oder sicherer Sex mit Durex - das Produktportfolio von Reckitt schützt, heilt und pflegt seit über 180 Jahren für eine sauberere und gesündere Welt. Reckitt investiert mit dem Fight for Access Fund den Gegenwert von 1 % des bereinigten operativen Gewinns* in soziale Projekte, die den Zugang zu Gesundheit und Hygiene verbessern.

Reckitts Social-Impact-Strategie stützt sich auf drei Säulen: Verhaltensänderung durch starke Marken wie Sagrotan und Durex, die Förderung sozialen Unternehmertums und innovative Finanzierungsmodelle. Um diese Ziele zu erreichen, setzt Reckitt auf starke Partnerschaften mit NGOs und Regierungen. Auch die Mitarbeiter engagieren sich aktiv in Employee Resource Groups wie dem Purpose Council und Freiwilligenarbeit, um einen positiven Beitrag zu leisten. Mit dem Programm "Give Time" ermöglicht Reckitt allen Mitarbeitenden sich zwei Tage pro Jahr bei voller Bezahlung an relevanten Social Impact Projekten zu beteiligen.

Reckitts Engagement für eine sauberere und gesündere Welt zeigt sich sowohl in Projekten in Schwellen- und Entwicklungsländern, die lebensverändernde Verbesserungen in Hygiene und Gesellschaft bewirken, als auch in vielfältigen lokalen Initiativen in Deutschland. Diese drei Projekte aus Deutschland machen einen Unterschied:

Der Purpose Council: Werteorientierte Unternehmenskultur aktiv gestalten

Der Purpose Council, bestehend aus freiwillig, engagierten Mitarbeitenden verschiedener Abteilungen, treibt das gesellschaftliche Engagement von Reckitt voran. Der Council organisiert jährlich ein umfassendes Programm mit vielfältigen Initiativen, das auf den fünf Säulen Wohlbefinden, Vielfalt & Inklusion, soziale Wirkung, Nachhaltigkeit und Brand Purpose basiert.

Durch die Zusammenarbeit mit rund 20 Partnern und NGOs leistet beispielsweise der einmal im Jahr stattfindende Community Day einen messbaren positiven Beitrag zur Gemeinschaft. Zahlreiche weitere Anlässe wie Clean-Up Days und Social Business Events tragen ebenfalls dazu bei - im letzten Jahr spendeten 300 Freiwillige insgesamt 2.360 Stunden ihrer Zeit. Die Veranstaltungen des Councils erfreuen sich großer Beliebtheit und verzeichneten 2024 eine Rekordbeteiligung: Das ehrenamtliche Engagement stieg im Vergleich zum Vorjahr um 800 Stunden.

Der Council hat maßgeblich dazu beigetragen, eine Unternehmenskultur zu stärken, in der sich Mitarbeitende mit den Werten des Unternehmens identifizieren und sich aktiv für gesellschaftliche Belange engagieren. Der Purpose Day spielt hier eine zentrale Rolle, da er die persönliche Entwicklung jedes Einzelnen fördert und die Verbindung zu den Unternehmenswerten stärkt.

Sagrotans "Gesund Detektive": Kinderleicht Hygiene lernen

80 % der Infektionen werden über die Hände übertragen - damit ist gute Handhygiene entscheidend, um gesund durch den Alltag zu kommen. Mit dem Aufklärungsprogramm 'Gesund Detektive' von der führenden Hygiene-Marke lernen Kinder bereits in Kitas und Grundschulen spielerisch und leicht, wie sie ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden schützen.

Mit animierenden Inhalten von der Checkliste fürs richtige Händewaschen über ein Händewaschlied bis hin zu umfangreichen Lernmaterialien für Grundschulkinder werden die wichtigen Grundlagen der Handhygiene kindgerecht und verständlich vermittelt. Ziel des Programms ist es, gemeinsam mit Partnern gesunde Gewohnheiten zu fördern und Krankheitstage in Kitas und Grundschulen zu reduzieren.

Dass die Initiative ankommt und erfolgreich angenommen wird, unterstreichen die Zahlen: So waschen sich Kinder, die am Programm teilgenommen haben, um 21 Prozent häufiger die Hände - auch zuhause. Die positiven Rückmeldungen von Eltern sprechen zudem für sich: Über 80 Prozent fanden das Programm nützlich. Laut Eltern haben sich zudem die Krankheitstage um ein Drittel verringert. "Gesund Detektive" erreichte 2024 über 830.000 Kinder, und für 2025 ist eine weitere Ausweitung des Programms geplant, sodass viele weitere Kinder von der Initiative profitieren können.

Kooperation mit F/A/Q: Bessere Sexualbildung

Viele junge Menschen fühlen sich unzureichend über Sexualität aufgeklärt: Rund die Hälfte der 18- bis 24-Jährigen gibt an, unsicher in Bezug auf ihre ersten sexuellen Erfahrungen zu sein, und 40 % haben Aufklärungsbedarf, wie sie sich vor Geschlechtskrankheiten schützen können. Hier setzen Durex und F/A/Q - The Better Health Group an. Seit 2020 arbeiten die Experten zusammen, um sicherzustellen, dass jeder in Deutschland die gleichen Chancen auf eine umfassende sexuelle Aufklärung hat, unabhängig von Geschlecht, Wohnort oder kulturellem Hintergrund.

Um Jugendliche dort zu erreichen, wo sie sich aufhalten, werden bereits die 14- bis 18-Jährigen zielgruppengerecht und direkt angesprochen - in Peer-to-Peer-Academys, bei Health Days in Schulen, Vorträgen und auf Social Media. Ein wichtiger Bestandteil ist auch die Schulung von Lehrkräften als Multiplikatoren.

Das Projekt hat hat alleine in 2024 bereits über 880.000 junge Menschen erreicht, davon über 46.000 z.B. durch Workshops aktiv eingebunden. Bei den Jugendlichen, die an dem Programm teilgenommen haben, konnte ein Wissenszuwachs von 37 % und eine Verhaltensverbesserung von 23 % festgestellt werden. Durex und F/A/Q leisten mit dieser Kooperation einen wichtigen Beitrag zur Förderung der sexuellen Gesundheit und Aufklärung von Jugendlichen in Deutschland.

Den Social Impact Report 2024 finden Sie hier (in Englisch):

Reckitt Social Impact Investment Report 2024

* 3-Jahres Durchschnitt

