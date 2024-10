Reckitt Deutschland

"Gesund Detektive": Sagrotan macht weiter Schule - jetzt auch in Deutschlands Kindertagesstätten

Bild-Infos

Download

Heidelberg (ots)

Wie wichtig ist eigentlich das Händewaschen? Welche Rolle spielen Viren und Bakterien, und wie kann man eine Ansteckung vermeiden? Auf Fragen wie diese hat das Programm für bessere Hygiene an Schulen und Kindergärten von Sagrotan die passenden Antworten. Spielerisch und leicht geht es bei dem Aufklärungsprogramm "Gesund Detektive" darum, wie unsere Jüngsten ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden schützen - und damit Ansteckungen verringern. Weniger Infektionen, dafür mehr Spaß am Lernen und Spielen. Dass die Initiative ankommt und erfolgreich angenommen wird, unterstreichen die Zahlen: So waschen sich Kinder, die am Programm teilgenommen haben, um rund 20 Prozent häufiger die Hände, sogar zuhause.* Nach den Schulen startet Sagrotan das Programm in diesem Herbst auch in Deutschlands Kindergärten und Kindertagesstätten.

Parallel zu den aktualisierten Aufklärungs- und Informationsmaterialien für Grundschulen hat Sagrotan mit Unterstützung professioneller Pädagogen neues ansprechendes Material in Bild und Text speziell für die Kindergärten aufbereitet, mit denen das Verhalten der Ein- bis Sechsjährigen positiv gefördert werden kann. Dies ist umso wichtiger, da es in dieser Altersstufe noch mehr Interaktion, wie unmittelbarer Körperkontakt, zwischen den Kindern gibt. Daneben ist diese Phase besonders prädestiniert, um Routinen aufzubauen und zu verfestigen - gerade, wenn es um Hygiene und die Notwendigkeit regelmäßigen Händewaschens geht. Dafür arbeitet Sagrotan im Rahmen der Kooperation mit dem renommierten Verein "Mehr Zeit für Kinder" sowie der Schulmarketing-Agentur DSA youngstar zusammen.

Schon früh Hygiene-Gewohnheiten einführen und etablieren

"Ziel des Sagrotan Programms 'Gesund Detektive´ ist es, gemeinsam mit den Partnern einen Beitrag zur Förderung gesunder Gewohnheiten zu leisten. Neben den Grundschulen binden wir jetzt auch die Kitas konsequent mit ein. Denn neben dem Zuhause sind sie der erste Ort, an dem unsere Kinder lernen, sich regelmäßig und gründlich die Hände zu waschen und erkennen, was eigene Verhaltensänderungen bewirken. Mit 'Gesund Detektive´ möchten wir früh dauerhafte Hygiene-Gewohnheiten fördern, um Krankheiten vorzubeugen, die in die Familien weitergetragen werden - und das kindgerecht, spielerisch und leicht verständlich", sagt Michaela Kuhndörfer, Marketing Director DACH und Nordics bei Reckitt. Und Simone Linden, Geschäftsführerin bei Mehr Zeit für Kinder e. V., fügt hinzu: "Bei der Erstellung der neuen Kita-Materialien war uns wichtig, die Erzieher:innen mit einzubinden und ihre Bedarfe zum Thema Hygieneerziehung zu berücksichtigen. Aus diesem Grund haben wir im Vorfeld eine Befragung bei der Zielgruppe gemacht, sodass die Ergebnisse in die Entwicklung eingeflossen sind."

Weil Sagrotan dafür bekannt ist, bewährte Lösungen bereitzustellen, um Infektionsketten zu durchbrechen, liefert die Marke zudem gratis No-Touch Seifenspender an die mitwirkenden Kindergärten. Mit dem Sagrotan No-Touch Seifenspender mit Bewegungssensor und Nachfüllern können bereits kleine Kinder selbständig ihre Hände waschen und haben dank ansprechender Paw Patrol Designs dabei noch jede Menge Spaß, mit Partner Paramount an der Seite. Mit dem neu aufgelegten Programm sollen ab diesem Herbst mehr als 800.000 Mädchen und Jungen im Kindergartenalter angesprochen werden. Mit Sagrotan wurden innerhalb der drei Programmjahre rund 84.000 Schulklassen mit 2,52 Millionen Schüler:innen erreicht. Nun soll mit der Fortsetzung in zusätzlich rund 20.000 Klassen die 3-Millionen-Grenze überschritten werden.

Hohe Zufriedenheitsrate in der Lehrerschaft - ein Drittel weniger Krankheitstage

Wie gut die Sagrotan-Kampagne - mit animierenden Inhalten vom Handwaschposter über den Schulbus zum Ausmalen bis zum Händewaschlied - in Deutschlands Schulen seit 2021 ankommt, hat die Marke bei den Grundschullehrer:innen nachgefragt. Mit einem herausragenden Ergebnis: 94 Prozent der Interviewten waren mit den bereitgestellten Inhalten zufrieden, so DSA youngstar. Und über 80 Prozent der Eltern fanden das Programm nützlich, da es die Häufigkeit des Händewaschens bei den Kindern erhöht hat.* Laut den Eltern der Kinder, die an dem Programm teilgenommen haben, wurden die Krankheitstage zudem um ein Drittel verringert. Schließlich waren auch die Eltern mit wertvollen Tipps und Informationen versorgt worden, damit sich die ganze Familie zuhause und unterwegs bestmöglich schützen kann.

Zum Hintergrund: In Deutschland werden 80 Prozent der Infektionen über die Hände übertragen. Ein einziges krankes Kind in einem Klassenzimmer kann rund 13 Mitschüler:innen anstecken, wie aus mehreren Purpose-Berichten für Sagrotan hervorgeht. Und ein erkranktes Kind bereitet nicht nur seinen Eltern Sorgen - es hat auch zusätzlichen Aufwand und Stress für Familien zur Folge, weil die Eltern ihrer Arbeit nicht nachgehen können und sich um ihre Kinder kümmern.

Visuell unterstützt wird das Sagrotan Aufklärungsprogramm "Gesund Detektive", das kostenlos unter gesunddetektive.de zum Download bereitsteht, mit einem informierenden Spot, der sechs Wochen lang bis Anfang Dezember im TV und auf YouTube ( Sagrotan Purpose) miterlebt werden kann.

* Umfrage Lifesights Company - basierend auf Angaben von 632 Eltern, Oktober 2021

Weitere Informationen unter: https://www.sagrotan.de/gesunddetektive/

Original-Content von: Reckitt Deutschland, übermittelt durch news aktuell