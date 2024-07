Reckitt Deutschland

"Top Employer" und "Faires Trainee Programm": Ausgezeichnetes Engagement von Reckitt als Arbeitgeber

Heidelberg

Als international agierendes Konsumgüterunternehmen mit über 40 Nationalitäten allein am Standort Heidelberg und einem dynamischen Arbeitsumfeld mit beliebten, weltbekannten Marken bietet Reckitt vielfältige Karrieremöglichkeiten. In diversen und multikulturellen Teams leistet jede:r Einzelne einen Beitrag für eine saubere und gesündere Welt. In diesem Jahr wurde das Unternehmen mehrfach ausgezeichnet und konnte als "Top Employer" sowie mit dem Siegel "Faires Trainee Programm" überzeugen.

Reckitt hat es sich zum Ziel gemacht, allen Mitarbeitenden ein Arbeitsumfeld zu bieten, in dem sie sich frei entfalten und ihre Karriere weiterentwickeln können. Das Unternehmen engagiert sich auf vielfältige Art und Weise für eine saubere und gesündere Welt und lebt eine Unternehmenskultur, die sich durch Flexibilität und Inklusion sowie ein starkes Zugehörigkeitsgefühl ausgezeichnet. So ist Reckitt beispielsweise offizieller Partner des LEAD Netzwerks und hat sich der Verpflichtungen für die Förderung eines ausgewogenen Geschlechterverhältnisses angeschlossen und setzt sich als offizieller Unterzeichnender der Charta der Vielfalt zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen und Institutionen ein.

Reckitt kann als attraktiver Arbeitgeber überzeugen und wurde in diesem Jahr sowohl als "Top-Employer" vom Top Employers Institute ausgezeichnet als auch mit dem Gütesiegel "Faires Trainee Programm" des Marktforschungsinstituts Trendence geehrt.

"Top Employer" 2024

Die "Top Employer" Auszeichnung, die jährlich vom Top Employers Institute an über 2.000 der besten Arbeitgeber in 122 Ländern und Regionen verliehen wird, wird an Unternehmen vergeben, die sich in Bereichen wie Personalstrategie, Arbeitsumfeld, Talentgewinnung, berufsbegleitendes Lernen, Wohlbefinden, Diversity und Inklusion besonders abheben. In diesem Jahr konnte Reckitt neben Deutschland in insgesamt 15 Ländern überzeugen und hat auch auf europäischer Ebene die Zertifizierung erhalten. Besonders positiv wurde das Konsumgüterunternehmen für seine unternehmensweite Strategie im Bereich Wellbeing mit Initiativen zur Sensibilisierung für mentales und emotionales Wohlbefinden, Employee Engagement, Purpose sowie die Förderung von Diversity, Equity und Inklusion bewertet.

Trendence Auszeichnung "Faires Trainee Programm"

Reckitt legt großen Wert darauf, den Mitarbeitenden ein ideales Arbeits- und Entwicklungsumfeld zur individuellen Entfaltung zu bieten - und das bereits ab Berufseinstieg. Das Trainee Programm des Unternehmens spiegelt dies wider: Die Auszeichnung "Faires Trainee Programm" verleiht das Marktforschungsinstitut Trendence an Arbeitgeber, die ein besonders faires und karriereförderndes Trainee Programm vorweisen können. Erstmalig hat Reckitt an dieser Zertifizierung von Trendence teilgenommen und wurde ausgezeichnet.

Um dieses Siegel zu erhalten, bewertet Trendence die Ergebnisse einer Online-Evaluation, bei der die Trainees und die Personalabteilung befragt werden. Grundlage dieser Arbeitgeberauszeichnung sind feste Bewertungskriterien. Diese umfassen unter anderem Leistungen und Rahmenbedingungen, faire Vergütung, Mentoring und Förderung, Schulungen, Möglichkeiten zur Weiterentwicklung sowie die Karriereperspektiven. Das Gütesiegel schafft Transparenz und einen Qualitätsstandard für Trainee Programme, damit junge Talente faire Programme erkennen können. Insbesondere die Übertragung verantwortungsvoller Aufgaben sowie die garantierte Übernahme in die Festanstellung und anschließende Karriereperspektiven bei Reckitt bewerten die Trainees als äußerst positiv. Beim Aufzeigen von Karrierepfaden und individuellen Entwicklungsmöglichkeiten für die Trainees liegt Reckitt sogar über dem Durchschnitt der diesjährigen Evaluation.

Karriereeinstieg bei Reckitt

Reckitt legt großen Wert auf die Ausbildung der Trainees und die Qualität der Ausbildung, weshalb diese kontinuierlich weiterentwickelt wird. Nachwuchskräfte können sich auf verschiedene zweijährige Programme in den Bereichen Marketing & Sales, Finance und Supply bewerben, welche eine schnelle Karriere und tolle Entwicklungsmöglichkeiten sowie eine hohe Eigenverantwortung bieten. Außerdem erhalten die Trainees die Möglichkeit, sich im Rahmen eines sozialen Projekts zwei Wochen lang bei voller Bezahlung zu engagieren. Die Trainees bei Reckitt werden sowohl fachlich als auch persönlich unterstützt und gefördert, damit sie die besten Voraussetzungen erhalten, um eine der Führungskräfte von morgen zu werden.

Reckitts gesellschaftliche Verantwortung

Reckitt übernimmt gesellschaftliche Verantwortung und möchte seine Belegschaft darin bestärken, das Bewusstsein für diese Verantwortung individuell zu schärfen. Dafür sorgt unter anderem das Reckitt Purpose Council, bestehend aus einer Gruppe interessierter Kolleg:innen aus unterschiedlichen Funktionen und Bereichen mit dem Ziel, alle Mitarbeitenden zu inspirieren und Reckitts Purpose, einen Beitrag zu einer sauberen und gesünderen Welt zu leisten, voranzutreiben.

Um mit Talenten ins Gespräch zu kommen und diesen Purpose näherzubringen, setzt Reckitt auf unterschiedliche Kanäle. Im neuen Podcast "Erfolgsfunk - über Purpose @ work" hat sich Reckitt beispielsweise mit Ronja Ebeling, Journalistin und Expertin für die Gen Z in der Arbeitswelt, zusammengetan, um Ideen und Denkanstöße für den Karriereweg zu liefern. Mit unterschiedlichen Gästen taucht sie in Aspekte wie New Work, Digitalisierung und Selbstverwirklichung ein - Themen, die junge Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger in der sich rasant entwickelnden Arbeitswelt bewegen.

Der Podcast "Erfolgsfunk - über Purpose @ work" ist auf Spotify verfügbar: https://open.spotify.com/show/4UHJaIcVLp5vjWJ4YhaqnJ.

