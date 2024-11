Reckitt Deutschland

Zum Welt-Aids-Tag 2024: Sexuelle Aufklärung wichtiger denn je

"Take the rights path: Meine Gesundheit, mein Recht": Unter diesem richtungsweisenden Motto steht der Welt-Aids-Tag in diesem Jahr. Am 1. Dezember ruft die Weltgesundheitsorganisation WHO führende Politiker und Menschen weltweit dazu auf, sich für das Recht auf Gesundheit einzusetzen. Für Reckitt ist der Welt-Aids-Tag ein Anlass, darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig Prävention und Verhütung sind, um sich vor übertragbaren Krankheiten durch Geschlechtsverkehr zu schützen. Eine Schlüsselrolle nimmt die Verwendung von Verhütungsmitteln wie Kondome ein. Sexuelle Aufklärung, insbesondere um Geschlechtskrankheiten zu vermeiden, ist heute wichtiger denn je.

Die gute Nachricht: Laut der aktuellen Global Sex Survey von Durex äußerten sich 86 % der Kondombenutzer:innen weltweit zuversichtlich, was ihre Kenntnisse über den Schutz vor sexuell übertragbaren Infektionen (STIs), HIV und Aids angeht. Unter den 18 - 24 Jährigen in Deutschland, gaben 40 % an, dass sie nicht ganz sicher sind, wie sie sich davor schützen können. Der Wunsch nach mehr Wissen ist aber groß: Jeder Fünfte der 18- bis 24-Jährigen möchte mehr darüber erfahren und lernen, wie man sich vor STIs schützen kann. 32 % der 18 bis 24-Jährigen hatten bereits Geschlechtsverkehr, ohne sich vor sexuellen Infektionen zu schützen*.

Dabei ist es so einfach wie wirkungsvoll: So zeigt die Global Sex Survey, dass die Nutzung von Kondomen als Verhütungsmethode in Deutschland am beliebtesten ist. Erkenntnisse seitens Durex, die auch von einer aktuellen repräsentativen Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zum Verhütungsverhalten in Deutschland im Jahr 2024, bestätigt werden. Laut der Global Sex Survey von Durex nutzen zwei Drittel der Deutschen Kondome, insbesondere weil diese sicher wie auch zuverlässig sowie einfach in der Anwendung sind **.

Kondom das beliebteste Verhütungsmittel

Laut BzgA fühlen sich nahezu alle 16- bis 25-jährigen Befragten sehr gut oder gut über das von ihnen verwendete Verhütungsmittel Kondom informiert, was zeigt, wie wichtig gute Aufklärung und Prävention in diesem Bereich sind**. Fehlende Aufklärung beruht vor allem auf schlechter Sexualerziehung in der Schule. Diese gilt als eine der wichtigsten Informationsquellen - besonders junge Erwachsene zwischen 18 und 24 Jahren berichten aber häufig von Wissenslücken, Unsicherheiten und Ängsten im Zusammenhang mit Sexualität*.

Das Anliegen von Durex ist es, dringenden Themen wie Aufklärung und Verhütung weiterhin eine Bühne zu bieten. Die Reckitt Marke setzt sich daher unter anderem für die Weiterentwicklung des Curriculums "Sexuelle Bildung für das Lehramt 2.0" der Hochschule Merseburg ein - und leistet mit Kooperationen wie diesen einen Beitrag dazu, dass die Zahl der Menschen, die sich mit HIV infizieren, seit 2010 in Deutschland um 38 % zurückgegangen ist, wie die WHO berichtet. Keine Frage: Es sind positive Signale zum Welt-Aids-Tag 2024. Und weit darüber hinaus.

Hinweis: Lehrende können sich in einem Webinar über das Curriculum "Sexuelle Bildung für das Lehramt 2.0" informieren und austauschen: 11. Dezember 2024 (17:00 - 18:00 Uhr): Anmeldung (Online per Zoom)

Das Curriculum ist mit Begleitmaterialien auf dem Deutschen Bildungsserver und auf der Projekt-Homepage www.sebile.de verfügbar.

