Trendsetter seit 37 Jahren - lavera ist Marke des Jahrhunderts und Synonym für Naturkosmetik

Hannover (ots)

Im Jahr 2019 wurde lavera von der Jury Deutsche Standards zur Marke des Jahrhunderts ernannt, als Synonym für Naturkosmetik. Diese Auszeichnung ehrt den Pflegeansatz, die jahrzehntelange Markenarbeit sowie den Demokratisierungs- und Innovationsanspruch, denen lavera und der Markengründer Thomas Haase seit 1987 folgen. Alle drei Jahre werden die Marken des Jahrhunderts neu bewertet, wobei stets neue Markenattribute - diesmal Transformationsprozesse - im Fokus stehen. Am 28. November 2024 bestätigte Dr. Florian Langenscheidt anlässlich der Buchpremiere "Markes des Jahrhunderts" diese Ehrung erneut, indem er Thomas Haase für lavera als Marke des Jahrhunderts auszeichnete.

Naturkosmetik im Fokus - lavera als Synonym für natürliche Pflege

Wer an Naturkosmetik denkt, hat unweigerlich lavera im Sinn. Seit 2019 ist die Marke als Synonym für Pflegeprodukte mit natürlichen Inhaltsstoffen anerkannt. Die Überzeugung, dass wahre Pflege nur aus der Natur kommen kann, spiegelt sich bereits im Markennamen wider: lavera, abgeleitet vom lateinischen "verum", bedeutet "die Wahre".

Ehrung für Transformationsanspruch und Innovationsfreude

Seit ihrer Gründung 1987 durch Thomas Haase blickt lavera auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zurück. Die Marke hat durch ihre Innovationsfreude und ihren Transformationsanspruch das Segment der Naturkosmetik maßgeblich mitgestaltet. Mit zahlreichen Marktpremieren hat lavera das Sortiment der Naturkosmetik erweitert. Produktdesign sowie Forschung und Entwicklung wurden kontinuierlich weiterentwickelt. Ein eigenes Forscherteam entschlüsselt die Wirkgeheimnisse der Natur und optimiert ständig die Wirksamkeit der Produkte.

Nachhaltigkeit und Effizienz - Ein ganzheitlicher Unternehmensansatz

Thomas Haase, Firmengründer und Markenerfinder, ist überzeugt: "Wer nachhaltig leben will, kommt an Naturkosmetik nicht vorbei." lavera treibt notwendige nachhaltige Transformationsprozesse voran, wie ressourcenschonende und energieeffiziente Herstellung, und steigert so die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit. Mitdenkende Technik und Künstliche Intelligenz optimieren Prozesse und Kommunikation sowie die zentrale Steuerung.

Einzigartige Produkte für Mensch und Umwelt

In der neu erschienenen Enzyklopädie werden die Markengeschichten von 151 Marken erzählt. Die Juryentscheidung wird wie folgt begründet: "Für die Kategorie Naturkosmetik zeigt lavera eindrucksvoll, wie man die eigene Produktpalette kontinuierlich weiterentwickeln und dem eigenen, nachhaltigen Weg konsequent folgen kann. Durch neue Rezepturen, umweltfreundliche Produktion und den Einsatz veganer Inhaltsstoffe schafft lavera etwas ganz Besonderes. Produkte, die nicht nur die Haut pflegen, sondern auch die Natur schonen, denn ein Großteil der Produkte ist biologisch abbaubar. lavera beweist, dass Transformation und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können."

