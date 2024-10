Herausragend Nachhaltig! lavera Anti-UV Fluid LSF 30 ist Finalist beim DNP17

Laverana GmbH

Hannover (ots)

Die Finalisten des Produktwettbewerbes beim 17. Deutschen Nachhaltigkeitspreis (#DNP17) stehen fest. Die Jury zeichnet im Transformationsfeld NATUR das lavera Anti-UV Fluid LSF30 als nachhaltige, wegweisende Pflegelösung "Natürliches Finish ohne Weißeleffekt und Titandioxid der Laverana GmbH & Co. KG " aus. Die Produktinnovation des spezialisierten Naturkosmetikherstellers gehört damit zu den absoluten Spitzenreitern unter Deutschlands nachhaltigsten Innovatoren bei Europas bedeutendsten Nachhaltigkeitspreis.

Mit dieser sechsten DNP-Auszeichnung als Finalist werden das konsequente Engagement der Laverana für umweltfreundliche und innovative Produktlösungen und die nachhaltige Vorreiterrolle von lavera Naturkosmetik erneut prämiert. Seit über drei Jahrzehnten steht die Marke lavera Naturkosmetik für wirkungsvolle Naturkosmetik und einen nachhaltigen Lebensstil und leistet seit ihrer Gründung im Jahr 1987 konsequent Pionierarbeit für das Segment zertifizierter Naturkosmetik. Innovationen in den Markt einzuführen und den Kosmetikmarkt neu zu gestalten, sind dabei für den Naturkosmetikhersteller aus der Region Hannover kein Selbstzweck, sondern orientieren sich immer an Kundenwünschen, neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und dem eigenen hohen Anspruch an Nachhaltigkeit.

JA zu schützender Gesichtspflegeroutine!

In der eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung entschlüsselt Laverana seit 37 Jahren die Wirkgeheimnisse der Natur und entwickelt wegweisende Pflegelösungen.

Mit der Marktpremiere, dem Anti-UV Fluid LSF30, bietet lavera 365 Tage im Jahr effektiven Hautschutz vor schädlichen UVA/UVB Strahlen und Feuchtigkeitspflege. Das Fluid sorgt für geschmeidige Haut und beugt den ersten Anzeichen von sonnenbedingter Hautalterung, wie Fältchen und Pigmentflecken, effektiv vor. Die selbst entwickelte Pflegeformel erfüllt die steigende Nachfrage an schützende Hautpflege als Teil der täglichen Pflegeroutine und überzeugt seit ihrer Markteinführung weltweit: Denn der mineralische Sonnenschutz mit Zinkoxid liegt als unsichtbarer Film schützend auf der Haut auf und klebt und fettet nicht. Anti UV Fluid mit Lichtschutzfaktor 30 (lavera.de)

JA zur Natur für Übermorgen!

Ziel der lavera Pflege ist es, Produkte nicht nur wirksam und hautfreundlich, sondern auch umweltverträglich zu gestalten. Die natürlichen Inhaltsstoffe sind gemäß EU-Kosmetikverordnung biologisch abbaubar sowie vegan, NATRUE und PETA zertifiziert. Das Produkt ist nachhaltig verpackt: die Flasche (exkl. Verschluss) besteht aus 20% Altglas, das Kartonmaterial der Faltschachtel ist aus 100% Recyclingfasern (ohne Farbe & Additive). 10 Cent pro verkauftem Produkt unterstützen wiederum das lavera Waldprojekt, in dem lavera europaweit klimagerecht aufforstet, ökologisch wertvolle Flächen erhält, Umweltbildung fördert sowie Forschung unterstützt. Wir forsten Deutschlands Wälder auf! | lavera Naturkosmetik

Sabine Kästner, NH Beauftragte Laverana: "Wir laden mit dem Anti-UV Fluid LSF 30 dazu ein, Teil unserer nachhaltigen Reise zu sein und Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen. Gemeinsam können wir eine Welt schaffen, in der Schönheit und Umweltschutz Hand in Hand gehen. Wir zeigen seit unserer Gründung, dass der holistische Ansatz mit unseren Pflegelösungen aus der Natur die bessere Wahl für Haut und Umwelt sind und freuen uns sehr über die Auszeichnung als DNP17-Produkt-Finalist, die zum wiederholten Mal unsere herausragende Naturkosmetikkompetenz würdigt."

DNP17 - Bewertungskriterien Wettbewerb Natur

Das lavera Anti-UV Fluid LSF30 trägt laut Juryentscheid dazu bei, die natürlichen Lebensräume zu schonen und die Umwelt zu regenerieren:

Durch den Einsatz von Rohstoffen aus nachhaltiger Land- und Forstwirtschaft und Bevorzugung von Materialien, die keine geschützten Naturflächen, Meere und Flüsse oder bedrohte Tierarten gefährden

Den Verzicht auf gefährliche Stoffe für den Erhalt des Gleichgewichts der Ökosysteme

Durch Lösungen, die direkte Naturregenerierung von Meeren und Flüssen, Böden und Ökosystemen ermöglichen

Den Einsatz von neuen Technologien, Digitalisierung und/oder nachhaltigen Bearbeitungsmethoden, die beim Naturkosmetikhersteller Laverana zum Standard gehören (und der dafür den DNP2023 im Transformationsfeld Ressourcen gewonnen hat). Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2023 | lavera Naturkosmetik

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.lavera.de.

