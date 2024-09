Laverana GmbH

Gewinner des E-Waste Race Reg. Hannover

Schaumburger Land 2024 ist die Goetheschule KGS Barsinghausen!

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Barsinghausen (ots)

Die Goetheschule KGS Barsinghausen hat das erste E-Waste Race in den Regionen Schaumburg und Hannover gewonnen, das 2022 von der lavera Thomas Haase Stiftung und Das macht Schule in Niedersachsen ins Leben gerufen wurde. Mit 2.897 gesammelten Elektroschrott-Teilen setzte sich die Schule knapp gegen die Immanuel Gesamtschule durch. Der Preis: ein Ausflug ins Universum nach Bremen, überreicht von Sabine Kästner von der lavera Thomas Haase Stiftung. Die zweit- und drittplatzierten Schulen erhalten Zuschüsse für ihre Klassenkassen.

Gemeinsam für die Zukunft

Der fünfte Wettbewerb des Umweltprojekts E-Waste Race verdeutlicht, wie viel gemeinsam erreicht werden kann. In vier Wochen sammelten 261 Schülerinnen und Schüler insgesamt 15.172 Elektroschrott-Teile.

Alexander Fürst zu Schaumburg Lippe, Schirmherr Region Schaumburg-Lippe betont die Bedeutung des Projektes: "E-Waste, Elektroschrott - das ist ein Umwelt- und Entsorgungsproblem, das die meisten Menschen in Industrieländern täglich vor Augen haben. Denn da elektronische Geräte heutzutage in aller Regel nicht mehr repariert, sondern ersetzt werden, haben wir es mit einer enormen Herausforderung der Entsorgung und vor allem des Recycling zu tun. Der "Lavera Thomas Haase Stiftung" und der gemeinnützigen Gesellschaft "Das macht Schule" ist zu verdanken, mit dem E-Waste Race ein Umweltprojekt ins Schaumburger Land geholt zu haben, mit dem in beispielhafter Weise nicht nur das Bewusstsein für die Problematik geschärft wird, sondern das darüber hinaus Schülerinnen und Schüler spielerisch zu ihrer Bewältigung anleitet. Hier wird Umweltschutz nicht nur gepredigt, sondern auch praktiziert."

Sabine Kästner, Presse und Nachhaltigkeit Lavera Thomas Haase Stiftung: "Die Beteiligung war großartig! und unsere Bilanz kann sich sehen lassen. In 2024 wurden über 30.300 Teile gesammelt, seit 2022 sogar über 71.000 und damit auch dokumentiert und fachgerecht entsorgt. Was uns besonders freut: Die Schüler und Schülerinnen schauen inzwischen genau hin, ob es sich wirklich um Elektroschrott handelt oder aber das Gerät nicht noch genutzt werden kann. Wertvolle Rohstoffe wie Gold oder Kupfer gehen nicht verloren oder landen auf irgendwelchen Mülldeponien. Wir danken allen Beteiligten, insbesondere unseren prominenten Schirmherren und den regionalen Medien für ihre Unterstützung, gratulieren allen Schülern und Schülerinnen zu dem herausragenden Gesamtergebnis und natürlich der Goetheschule KGS Barsinghausen zu ihrem verdienten Sieg."

Steffen Krach, Regionspräsident Hannover, ergänzt: "Herzlichen Glückwunsch an die Goetheschule KGS Barsinghausen. Ich hoffe vor allem, dass die Aktion allen Beteiligten Spaß gemacht hat und sie aus dieser Erfahrung, die den Unterricht ja sehr praxisnah ergänzt, auch einiges für sich selbst und ihren Umgang mit Elektroschrott mitnehmen."

Fakten zum Elektroschrott

Laut Global E-Waste Monitor 2024 wurden 2022 nur 14 von 62 Millionen Tonnen Elektroschrott korrekt entsorgt. In Europa liegt die Recyclingquote bei fast 43%.

In Deutschland produziert jeder Bürger etwa 20 kg Elektroschrott jährlich, bei einer Sammelquote von nur 32%.

Warum ist das E-Waste Race wichtig?

Der Markt für Elektronik wächst stetig, doch viele Geräte sind schwer zu reparieren. Besonders die Entsorgung von Kleingeräten bleibt unzureichend. Hier setzt das Schulprojekt an, indem es wertvolle Ressourcen erhält und Elektroschrott aus Haushalten einsammelt.

Die Lavera Thomas Haase Stiftung

Die Lavera Thomas Haase Stiftung wurde im Jahr 2020 von Thomas Haase, Inhaber des Naturkosmetikherstellers Laverana und Erfinder der Naturkosmetikmarke lavera gegründet. Sie dient sowohl gemeinnützigen Zwecken unserer Gesellschaft als auch sozialen Projekten. Übergeordnetes Ziel der Stiftung ist es, das Unternehmen und die Marke zu erhalten und nachhaltig zu entwickeln, um Arbeitsplätze zu sichern. Die Stiftung finanziert sich aus ausgeschütteten Gewinnen des Unternehmens.

Ein Schwerpunkt der Stiftung ist die Förderung von Weiterbildungsprojekten einschließlich Umweltbildung in Kooperation mit gemeinnützigen Organisationen.

lavera, die stiftungseigene Naturkosmetikmarke, ist eine der erfolgreichsten Naturkosmetikmarken Deutschlands. lavera engagiert sich nicht nur für den Tierschutz, sondern auch für verschiedene nationale und internationale Klimaschutz- und Entwicklungsprojekte.

Mehr zu Unternehmen und Marke: www.lavera.de; www.laverana.com

Das macht Schule

"Das macht Schule hilft mit Praxisprojekten Schülerinnen und Schüler auf das zukünftige Leben vorzubereiten, Teilhabe, Werte und Kompetenzen zu fördern. Die Schülerinnen und Schüler lernen Probleme zu lösen, um mit den globalen Herausforderungen der Zukunft umgehen zu können. Zusätzlich vermittelt die Initiative gebrauchte Hardware aus Unternehmen kostenlos an Schulen. "Das macht Schule" ist seit 2007 online, deutschlandweit, gemeinnützig, gründergeführt und wird durch Stiftungen und Spenden finanziert. Mehr: www.das-macht-schule.net/ueber-uns.

Das E-Waste Race wurde 2014 in den Niederlanden von Timmy de Vos ins Leben gerufen, ist vielfach ausgezeichnet und schon an über 1.500 Schulen gelaufen. Eine Evaluation belegt die positive Wirkung auf das Verhalten. Mehr: www.das-macht-schule.net/e-waste-race."

Erläuterung zur Punktevergabe: Für jedes gesammelte Teil gibt es jeweils Punkte: 10 Punkte für Kabel & Co., 30 Punkte für Telefone & Mobiltelefone, 40 Punkte für Monitore & Computer & Drucker und 20 Punkte für alles andere. Um einen fairen Wettbewerb zu garantieren, wird die Punktzahl durch die Teilnehmerzahl geteilt. Diese Durchschnittspunktzahl ist ausschlaggebend für die Platzierung. Die Schulen können zusätzlich Bonuspunkte sammeln. Diese gibt es zum Beispiel für Presseberichte, selbstgemachte Materialien, Videos, Podcasts etc..

Original-Content von: Laverana GmbH, übermittelt durch news aktuell