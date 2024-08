Laverana GmbH

Startschuss für das erste E-Waste Race in Schaumburg-Lippe

Schüler sammeln vier Wochen lang Elektroschrott aus privaten Haushalten ein

Heute fiel der Startschuss für das insgesamt erste E-Waste Race in Schaumburg-Lippe/Bückeburg sowie der Region rund um Hannover. Der Schirmherr Fürst Alexander zu Schaumburg-Lippe, gemeinsam mit den beiden Initiatoren Lavera Thomas Haase Stiftung und Das Macht Schule sowie dem Schulleiter, eröffneten das Umweltbildungsprojekt in der Immanuel Gesamtschule. Ziel ist es, die Region Hannover und Schaumburg-Lippe zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektroschrott zu motivieren und ausgediente Geräte aus privaten Haushalten einzusammeln.

Elektroschrott-Sammelaktion vom 26.08. bis 18.09.2024

In den kommenden vier Wochen treten zehn Schulen in einen freundschaftlichen Wettstreit, um Elektroschrott aus privaten Haushalten zu sammeln. Der gesammelte Elektroschrott wird anschließend fachgerecht entsorgt. Begleitend dazu finden Unterrichtsstunden statt, die Themen wie Kreislaufwirtschaft, falsche Entsorgung und Umweltsünden behandeln. Wer Elektroschrott mit einer Kantenlänge nicht größer als 50cm abzugeben hat, kann sich an eine der teilnehmenden Schulen wenden oder die Teile hier melden: https://ewasterace.de/

Alexander Fürst zu Schaumburg Lippe, Schirmherr Region Schaumburg-Lippe: "E-Waste, Elektroschrott - das ist ein Umwelt- und Entsorgungsproblem, das die meisten Menschen in Industrieländern täglich vor Augen haben. Denn da elektronische Geräte heutzutage in aller Regel nicht mehr repariert, sondern ersetzt werden, haben wir es mit einer enormen Herausforderung der Entsorgung und vor allem des Recycling zu tun. Der "Lavera Thomas Haase Stiftung" und der gemeinnützigen Gesellschaft "Das macht Schule" ist zu verdanken, mit dem E-Waste Race ein Umweltprojekt ins Schaumburger Land geholt zu haben, mit dem in beispielhafter Weise nicht nur das Bewusstsein für die Problematik geschärft wird, sondern das darüber hinaus Schülerinnen und Schüler spielerisch zu ihrer Bewältigung anleitet. Hier wird Umweltschutz nicht nur gepredigt, sondern auch praktiziert. Ich wünsche den Veranstaltern und allen Teilnehmern von Herzen Erfolg und Erkenntnisgewinn."

Steffen Krach, Präsident der Region Hannover und Schirmherr für die Region Hannover: "Zum zweiten Mal übernehme ich die Schirmherrschaft für das E-Waste Race und das aus voller Überzeugung. Der Wettbewerb vermittelt nicht nur theoretisches Wissen, sondern zeigt vor allem, wie wir praktisch mit Elektroschrott umgehen können. Ich bin gespannt, ob die Ergebnisse aus dem vergangenen Jahr noch einmal getoppt werden und wünsche allen Schülerinnen und Schülern viel Spaß beim Sammeln."

Sabine Kästner, PR & Nachhaltigkeit Lavera Thomas Haase Stiftung: "Wir freuen uns, dass wir mit dem E-Waste Race seit 2022 dank der engagierten Schulen und Schüler:innen mit jedem Race neue Sammelrekorde aufstellen können und schon fast 56.000 Teile aus privaten Haushalten eingesammelt haben. Damit erhalten wir wertvolle Rohstoffe. Durch das Schulprojekt wecken wir zudem ein neues Bewusstsein für den Konsum von Elektrogeräten bei jungen Menschen, die während der Projektarbeit zu wahren Umweltbotschaftern werden. Wir wünschen allen Beteiligten viel Erfolg und Spaß bei der Umweltarbeit und hoffen, dass sich wieder so viele Menschen an dem Race beteiligen, wie in der Vergangenheit."

Dr. Heiko Martens, Geschäftsführer der ELPRO Elektro Recycling GmbH, Entsorgungspartner: "Als traditionsreiches Recyclingunternehmen unterstützen wir dieses großartige Projekt gerne, da die Schüler lernen, wie sie ihre eigene Zukunft nachhaltiger gestalten können." Oliver Jokisch, Schulleiter Immanuel Gesamtschule Schaumburg

Oliver Jokisch, Schulleiter Emmanuel Gesamtschule: "Recycling, Nachhaltigkeit, Wiederverwertung, Umweltschutz. Diese Begriffe sind zu Recht in aller Munde. Wir denken, dass das E-Waste Race hier nicht nur einen kleinen direkten Beitrag leisten kann, sondern in den Köpfen der Schüler präsent bleibt und so langfristig einen größeren Effekt nach sich ziehen wird. Deshalb unterstützen wir das Projekt gerne."

Fakten zum Elektroschrott

Global E-Waste Monitor 2024 (Unitar): Im Jahr 2022 landeten nur 14 von insgesamt 62 Millionen Tonnen Elektroschrott in dafür vorgesehenen Mülltonnen. Die Menge an Elektroschrott könnte 1,55 Millionen 40-Tonnen-Lastwagen füllen, was einer LKW-Kolonne rund um den Äquator entspricht. Nur 22% des Elektroschrotts wurden dokumentiert bzw. recycelt. Erfreulich: In Europa liegt die Recyclingquote bei fast 43%.

Im Jahr 2022 landeten nur 14 von insgesamt 62 Millionen Tonnen Elektroschrott in dafür vorgesehenen Mülltonnen. Die Menge an Elektroschrott könnte 1,55 Millionen 40-Tonnen-Lastwagen füllen, was einer LKW-Kolonne rund um den Äquator entspricht. Nur 22% des Elektroschrotts wurden dokumentiert bzw. recycelt. In Europa liegt die Recyclingquote bei fast 43%. Deutschland: Jeder Bundesbürger produziert durchschnittlich circa 20kg Elektroschrott pro Jahr. Die Sammelquote liegt bei circa 32%, obwohl 65% vorgeschrieben sind. Besonders bei Kleingeräten ist die Entsorgung eher mangelhaft, da vielen Menschen nicht bekannt ist, dass diese auch ohne Neukauf bei Händlern abgegeben werden können.

Warum ist das E-Waste Race wichtig?

Der Markt für elektronische Geräte wächst stetig, und viele Geräte sind schwer zu reparieren, da sie oft verklebt statt verschraubt sind. Neben der Entsorgung von Großgeräten wie Kühlschränken und Waschmaschinen, die besser funktioniert, hinkt die Entsorgung von Kleingeräten wie Handys, E-Zigaretten, Toastern, Handys, Monitoren, Kabeln, etc. hinterher. Diese enthalten wertvolle Ressourcen, die es zu erhalten gilt - und genau hier setzt das Schulprojekt an und sammelt ausgediente Geräte ein, die in privaten Haushalten auf ihre Entsorgung warten.

Hätten Sie es gewusst?

Generelle Abgabemöglichkeiten für Elektroschrott:

Stationärer Handel: Auch kleine Elektrogeräte (max. 25 cm Kantenlänge) können kostenlos abgegeben werden - ein Neukauf ist nicht erforderlich. Händler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² sind immer zur Rücknahme verpflichtet, auch der Lebensmitteleinzelhandel, der jährlich mehrmals E-Geräte anbietet.

Online- und Versandhandel: Auch hier gibt es Rücknahmepflichten, oft mit kostenfreien Versandetiketten oder Abholmöglichkeiten.

Auch hier gibt es Rücknahmepflichten, oft mit kostenfreien Versandetiketten oder Abholmöglichkeiten. Abholung bei Lieferung: Beim Kauf eines neuen Geräts kann das Altgerät bei Lieferung immer abgegeben werden.

Achtung: Geben Sie Elektroaltgeräte nicht an Schrottsammler oder -händler ab, die oft mit Postwurfsendungen werben, da diese meist keine umweltgerechte Entsorgung garantieren können.

Weitere Informationen zur Entsorgung von Elektroschrott finden Sie hier: Umweltbundesamt

Liste der teilnehmenden Schulen und weitere Informationen: E-Waste Race

IGS Lehrte Südstraße 3, 31275 Lehrte Geschwister-Scholl-Gymnasium Ludwigstraße 4, 30827 Garbsen Goetheschule KGS Barsinghausen Goethestraße 29, 30890 Barsinghausen Grundschule Mengendamm Trageweg 20, 30163 Hannover Humboldtschule Hannover Ricklinger Straße 95, 30449 Hannover Helene-Lange Schule Badenstedter Str. 14, 30449 Hannover IGS Rodenberg - Gesamtschule Suntalstraße 19, 31552 Rodenberg Bertolt-Brecht-Gesamtschule Humboldtstr. 14, 30926 Seelze Ev IGS Wunstorf Nordbruch 23, 31515 Wunstorf

Die Lavera Thomas Haase Stiftung

Die Lavera Thomas Haase Stiftung wurde im Jahr 2020 von Thomas Haase, Inhaber des Naturkosmetikherstellers Laverana und Erfinder der Naturkosmetikmarke lavera gegründet. Sie dient sowohl gemeinnützigen Zwecken unserer Gesellschaft als auch sozialen Projekten. Übergeordnetes Ziel der Stiftung ist es, das Unternehmen und die Marke zu erhalten und nachhaltig zu entwickeln, um Arbeitsplätze zu sichern. Die Stiftung finanziert sich aus ausgeschütteten Gewinnen des Unternehmens.

Ein Schwerpunkt der Stiftung ist die Förderung von Weiterbildungsprojekten einschließlich Umweltbildung in Kooperation mit gemeinnützigen Organisationen.

lavera, die stiftungseigene Naturkosmetikmarke, ist eine der erfolgreichsten Naturkosmetikmarken Deutschlands. lavera engagiert sich nicht nur für den Tierschutz, sondern auch für verschiedene nationale und internationale Klimaschutz- und Entwicklungsprojekte.

Mehr zu Unternehmen und Marke: www.lavera.de; www.laverana.com

Das macht Schule

"Das macht Schule hilft mit Praxisprojekten Schülerinnen und Schüler auf das zukünftige Leben vorzubereiten, Teilhabe, Werte und Kompetenzen zu fördern. Die Schülerinnen und Schüler lernen Probleme zu lösen, um mit den globalen Herausforderungen der Zukunft umgehen zu können. Zusätzlich vermittelt die Initiative gebrauchte Hardware aus Unternehmen kostenlos an Schulen. "Das macht Schule" ist seit 2007 online, deutschlandweit, gemeinnützig, gründergeführt und wird durch Stiftungen und Spenden finanziert. Mehr: www.das-macht-schule.net/ueber-uns.

Das E-Waste Race wurde 2014 in den Niederlanden von Timmy de Vos ins Leben gerufen, ist vielfach ausgezeichnet und schon an über 1.500 Schulen gelaufen. Eine Evaluation belegt die positive Wirkung auf das Verhalten. Mehr: www.das-macht-schule.net/e-waste-race."

