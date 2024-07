Laverana GmbH

Naturkosmetikhersteller Laverana erneut für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2025 nominiert

Hannover (ots)

Der auf Naturkosmetik spezialisierte Hersteller Laverana gehört auch beim 17. Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2025 (#DNP2025) zu den nominierten Unternehmen und Vorreitern der Transformation in der Kosmetikbranche.

Der DNP 2025 prämiert vorbildliche Leistungen und bedeutende Fortschritte in den Bereichen Klimaschutz, Ressourceneffizienz, Naturschutz, faire Wertschöpfungsketten und soziales Engagement. Der Preis wird jährlich von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. in enger Kooperation mit der Bundesregierung vergeben und zählt inzwischen zu den wichtigsten Auszeichnungen in Europa. "Die Weltwirtschaft steht vor der drängenden Aufgabe, schneller und weitreichender in Richtung Nachhaltigkeit umzusteuern. Deutsche Unternehmen übernehmen in der entscheidenden Phase der Transformation Verantwortung", heißt es in der Begründung der Nominierungsurkunde für den DNP 2025 an die Laverana.

Naturkosmetik - Verantwortung für die Zukunft

Laverana übernimmt bereits seit ihrer Gründung im Jahr 1987 konsequent Verantwortung. Das Ziel war von Anfang an, das Segment der Kosmetik um nachhaltigere Hautpflegeprodukte zu erweitern, den Standort in der Region Hannover auszubauen und wichtige Weichen für eine nachhaltigere unternehmerische Zukunft zu stellen. Denn - Firmengründer Thomas Haase war schon immer davon überzeugt, dass die Natur die einzig wahre Pflege ist.

So zielt das nachhaltige Geschäftsmodell von Laverana darauf ab, natürliche Hautpflegeprodukte mit Inhaltsstoffen aus der Natur zu entwickeln und gleichzeitig den Betrieb und die Herstellungsverfahren so nachhaltig wie möglich auszurichten. Viele lavera Produkte werden beispielsweise im Kaltherstellungs- und Niedrigtemperaturverfahren produziert. Das Unternehmen nutzt seit Jahren Öko-Strom, seit Herbst letzten Jahres liefert davon die eigene Photovoltaik-Großanlage am Standort Bantorf rund 20% des Bedarfs, eigene Windkraft ist in Planung.

Effizienz durch ein Integriertes Managementsystem

Für mehr Effizienz, strukturierte Prozesse und schnelle Umsetzungsmöglichkeiten hat das Unternehmen 2019 ein Integriertes Managementsystem (IMS) eingeführt. "Die Einhaltung der gesetzlichen und behördlichen Vorgaben, aller weiteren bindenden Verpflichtungen wie Kundenanforderungen, interne Forderungen, der Anspruch an Produktsicherheit und Qualität sowie das Verständnis für nachhaltiges Wirtschaften stellen die Grundlage des IMS dar", heißt es in der Unternehmenspolitik. Basis dafür bilden ISO-Normen für Qualität, Umwelt, Energie, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie IFS HPC, die ISO 22716 und der RSPO-Standard.

Damit hat sich das mittelständische Unternehmen eine effiziente Grundlage für das tägliche Handeln und die vielen Zielsetzungen geschaffen und ist in der Lage, Transformationsprozesse voranzutreiben, angefangen bei betriebsrelevanten Themen wie Ressourcenverbrauch und umweltschonende Herstellung der Naturkosmetikprodukte bis hin zu Nachhaltigkeits- und Klimazielen. https://www.lavera.de/ueber-lavera/nachhaltigkeit-engagement/nachhaltigkeitsziele

Anerkennung durch den Deutschen Nachhaltigkeitspreis

Laverana ist mit der DNP2025-Nominierung seit 2016 bereits zum siebten Mal für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert, kam als Finalist fünfmal in die Endrunde und hat den DNP 2023 in der Kategorie Unternehmen-Ressourcen gewonnen.

Sabine Kästner, Nachhaltigkeitsbeauftragte der Laverana: "Mit der erneuten Nominierung werden die wegweisenden Schritte in Richtung nachhaltigere Zukunft erneut ausgezeichnet und bestätigen unsere einzigartige Leuchtturmfunktion als mittelständisches Unternehmens aus der Region Hannover." https://www.nachhaltigkeitspreis.de/unternehmen/kosmetik.

Original-Content von: Laverana GmbH, übermittelt durch news aktuell