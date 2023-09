Deutsche Umwelthilfe deckt systematisches Behördenversagen bei der Zulassung von Pestiziden auf und geht genauso systematisch auf dem Klageweg dagegen vor

Berlin (ots) - - Mehr als 20.000 Menschen haben online abgestimmt: McDonald's wurde zum dreistesten Umweltlügner 2023 gewählt; McDonald's nimmt Goldenen Geier in München entgegen - Greenwashing-Kampagne "I am beautiful": Recyclinganteil von beworbenen Einweg-Pappbechern in Happy-Meal-Büchern beträgt mickrige 40 ...

