Laverana GmbH

Tag der Naturkosmetik: Heute schon gecremt?

Wieso der Blick auf die Kosmetikprodukte einen Unterschied macht!

Hannover

Eine Creme ist nur eine Creme? Weit gefehlt! Am 23. November ist der Internationale Tag der Naturkosmetik und möchte dazu anregen, einen Blick ins eigene Badezimmer zu werfen und darüber nachzudenken, womit wir uns morgens duschen, pflegen und auch die Zähne putzen. Der Umsatz mit Körperpflegemitteln ist enorm: 2023 wurden 15,9 Milliarden Euro in Deutschland erwirtschaftet, davon 1,43 Milliarden nur mit Naturkosmetik.

Alle Kosmetikprodukte pflegen - aber ein Blick auf die Tiegel, Tuben und Töpfe zeigt: Die Inhaltsstofflisten der Kosmetikprodukte sind oft lang und unverständlich - und bei zertifizierter Naturkosmetik wird auf viele Inhaltsstoffe bewusst verzichtet. Die Auswahl am Kosmetikregal ist groß, der Griff erfolgt meist routiniert oder wird von der Verpackung beeinflusst. Durchschnittlich verwendet jeder von uns täglich mehrere Kosmetikprodukte - und nicht jeder Inhaltsstoff ist unbedenklich oder biologisch abbaubar.

Naturkosmetik erfüllt viele nachhaltige Kriterien und ist für das eigene grüne Gewissen die richtige Wahl. Denn nicht nur die Ökobilanz freut sich über ein grünes Badezimmer, auch die Haut profitiert von den natürlichen Inhaltsstoffen. Bei NATRUE zertifizierter Naturkosmetik werden unter anderem pflanzliche Öle und Fette - viele aus kontrolliert biologischem Anbau, natürliche Wachse oder naturbasierte Duft- und Farbstoffe eingesetzt. Paraffine, Silikone, Mikroplastik sowie synthetische Duftstoffe sind verboten. https://natrue.org/de/our-standard/natrue-criteria/

Aus diesem Grund hat die Naturkosmetikmarke lavera im Jahr 2019 den Tag der Naturkosmetik initiiert, an dem sich mittlerweile nicht nur viele Naturkosmetikmarken und der Handel beteiligen, sondern auch der internationale Kosmetikverband NATRUE mit Sitz in Brüssel, der die Schirmherrschaft übernommen hat. Der 23. November wird somit zu einem Tag, der daran erinnern soll, dass vieles für Naturkosmetik und einen kritischen Blick auf die eigenen Badezimmerprodukte spricht. Wer sich am Kosmetikregal unsicher fühlt, sollte eher zu zertifizierter Naturkosmetik greifen. Siegel wie NATRUE bieten Sicherheit, dass die Produkte zu 100 % NATRUE konforme Inhaltsstoffe enthalten.

Quellen: IKW; IRI; GfK / Naturkosmetik Verlag, E. Dambacher - beides via Statista; Oekotest

lavera. Naturkosmetik und Forschung

Seit der Gründung der Marke lavera im Jahr 1987 verfolgt Gründer und Inhaber Thomas Haase das Ziel, Naturkosmetik für jede:n zugänglich zu machen. Mit über drei Jahrzehnten Erfahrung zählt das Familienunternehmen mit seinen mehr als 430 Mitarbeiter:innen zu den Pionieren der Naturkosmetik. Das fundierte Wissen über Pflanzen- und Naturkraft basiert auf höchsten wissenschaftlichen Standards. lavera arbeitet kontinuierlich daran, die Welt durch seine Produkte und sein Engagement nachhaltiger zu gestalten. Von der Produktidee bis zur Auslieferung erfolgt alles aus einer Hand. Rund 250 lavera-Produkte sind in 40 Ländern erhältlich.

Tag der Naturkosmetik

Am 23.11.2019 hat lavera Naturkosmetik den offiziellen Tag der Naturkosmetik initiiert und besetzt diesen Tag seitdem mit einem Marketing- und Aktionsprogramm. In diesem Jahr zielt laveras Engagement darauf ab, die Verbraucher:innen aufzuklären, mit Vorurteilen gegenüber Naturkosmetik aufzuräumen sowie durch Handelskooperationen zertifizierte Naturkosmetik sichtbarer zu machen. Seit 2022 hat der Kosmetikverband NATRUE die Schirmherrschaft für den internationalen Aktionstag übernommen. https://www.lavera.de/tag-der-naturkosmetik; Natural Cosmetics Week 2024: 'Embrace Nature, Empower Your Skin'

