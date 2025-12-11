PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Die Zeit der Geschenke ist bald vorbei
Schwarz-Rot lobt sich nach dem Koalitionsausschuss selbst. Doch der echte Härtetest kommt erst noch.

Berlin (ots)

Gerade in der Union weisen sie jeden Vergleich zwischen Schwarz-Rot und der vorherigen Ampelkoalition zurück. Doch auch die Ampel hat halbwegs funktioniert, solange Geld vorhanden war. Merz jedenfalls hätte als Oppositionsführer jede Regierung, die so viel öffentlich streitet wie nun seine eigene, als dysfunktional gegeißelt. Der Härtetest für Merz und SPD-Finanzminister Lars Klingbeil kommt im nächsten Jahr. Dann zeigt sich, ob sie auch sparen und ihre eigenen Parteien für schmerzhafte Strukturreformen gewinnen können. Gelingt es ihnen nicht, wird das schlimme Folgen haben. Einen nachhaltigen wirtschaftlichen Aufschwung kann man auch mit noch so viel geliehenem Geld nicht kaufen.

