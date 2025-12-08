PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Stuttgarter Nachrichten mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Stuttgarter Nachrichten

In der Rolle des Bittstellers
Der deutsche Außenminister Wadephul reist nach China - aber es sind keine Gespräche "auf Augenhöhe".

Stuttgart (ots)

Im zweiten Anlauf hat es geklappt: Nachdem Johann Wadephul im Oktober eine geplante China-Reise abgesagt hatte, weil ihm die Regierung in Peking zu wenige hochrangige Gesprächspartner anbot, hat er jetzt ein protokollarisch angemessenes Besuchsprogramm absolviert. Diese diplomatische Geste kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Wertigkeit Deutschlands in China beständig schrumpft. Wenn der deutsche Außenminister versichert, dass er Gespräche "auf Augenhöhe" führe, so ist das eine mindestens geschönte Darstellung. Seine Rolle ist die des Bittstellers.

Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten
Chef vom Dienst
Frank Schwaibold
Telefon: 0711 / 7205 - 7110
cvd@stn.zgs.de

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Stuttgarter Nachrichten mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Stuttgarter Nachrichten
Weitere Storys: Stuttgarter Nachrichten
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren