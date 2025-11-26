MikroVeda GmbH

Neue Führung aus Wien übernimmt deutsches Traditionsunternehmen MikroVeda

Nahrungsergänzungsmittel: Pionier für flüssige Fermente aus lebenden Mikroorganismen startet Marktoffensive

Kevelaer (ots)

Seit fast 30 Jahren bereichert MikroVeda mit seinen Flüssig-Fermenten die Nahrungsergänzungsmittel-Branche. Das Erfolgsrezept: Die bio-zertifizierten Präparate enthalten lebende Mikroorganismen, mit denen die Balance des Mikrobioms im Körper gezielt unterstützt wird. MikroVeda startet jetzt mit neuen Eigentümern eine Marktoffensive. Ein Trio aus Wien übernimmt das Unternehmen mit seiner Produktionsstätte in Kevelaer (Nordrhein-Westfalen). Die Heimat bleibt, vieles ist neu: Marken-Relaunch, ein optimiertes Sortiment, ein neuer Online-Shop und ein frisches Design für Flaschen und Verpackungen.

Nahrungsergänzungsmittel auf Basis von lebenden Mikroorganismen unterstützen die natürliche Vielfalt des Darm-Mikrobioms und haben damit auch auf den Rest des Körpers eine positive Wirkung. "Rund 80 Prozent aller Krankheiten gehen vom Darm aus, wo das Zentrum des Mikrobioms sitzt", erklärt Emanuel Grasl, einer der neuen MikroVeda-Geschäftsführer. Ebenfalls zur neuen Geschäftsführung gehören Thomas Breitenbaum und Cornelia Kamleitner-Griesbacher.

Neu für Kids: Flüssig-Ferment zum Trinken mit Beeren-Geschmack

Herzstück des Sortiments bleibt MikroVeda Life, geeignet für die tägliche Anwendung. Neu ist das Flüssig-Ferment für Kinder mit Beeren-Geschmack, das das kindliche Darm-Mikrobiom unterstützt (ab Dezember 2025 erhältlich). Wer bei MikroVeda nach weiteren Präparaten sucht, kann sich an den Anwendungsgebieten orientieren: Darm, Haut, Mund, Leber und Immun heißen die Kategorien. Hinzu kommen die Präparate, die für den weiblichen Körper und Kinder konzipiert sind.

Marken-Relaunch und neues Packaging

Das frisch aufgeräumte Sortiment bekommt - wie die gesamte Marke - ein neues Design. Die neu geschaffene Farbwelt der Etiketten und Verpackungen lehnt sich an die Natürlichkeit der Produkte und an den Fermentationsprozess an. Auch in Sachen Aufbewahrung wertet der Ferment-Pionier sein Angebot auf, füllt ab sofort nur noch in Glasbehältnisse ab.

