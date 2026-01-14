Die fünfte Jahreszeit: Närrische Wochen im SWR sind gestartet / Übertragung von Saalfastnacht und Umzügen / Aktuelles aus der Bütt und Schätzchen aus den Archiven

SWR - Südwestrundfunk

Es ist so weit: Die Närrinnen und Narren haben in ihren Hochburgen das Zepter übernommen und der SWR dabei. Hier sind ausgewählte Highlights zu sehen wie die Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil, die Schwäbische Fasnet aus Donzdorf, die Sitzung der Mombacher Bohnebeitel, die badisch-pfälzische Fasnacht aus Frankenthal oder das Stockacher Narrengericht - alles unter dem Motto "Närrische Wochen im SWR".

Schätzchen aus dem Archiv und Aktuelles aus der Bütt

Ein Wiedersehen mit beliebten Fernsehauftritten bekannter Fastnachter:innen gibt es in zwei kleinen Reihen: Bei "Unsere Fasnachts-Stars" und "Meenzer Konfetti" erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer närrische Protagonistinnen und Protagonisten mit Kultstatus.

Von der Straßen- zur Saalfastnacht ...

Bei den Narrentreffen in Stockach (25.1.) und Rheinbischofsheim (1.2.) sowie dem Großen Umzug in Tettnang (17.2.) laufen die SWR-Kameras mit. "Alleh hopp!" heißt es am 8.2. in einem Best-of aus Saarbrücken. "Schwaben weißblau - Hurra und Helau" aus dem bayrischen Memmingen ist am 1.2. ab 20:15 Uhr zu sehen, bevor die "Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil" am 3.2. um 20:15 Uhr ins Programm kommt. Die weitere Tour des SWR durch die närrischen Säle des Südwestens geht von Mainz-Mombach mit den Bohnebeiteln über Donzdorf und Stockach nach Saarbrücken und Frankenthal.

... und wieder zurück

In der heißen Phase der tollen Tage geht es erneut auf die Straße: Der SWR schaltet in die närrischen Hochburgen im Südwesten und begleitet die närrischen Lindwürmer von Mainz und Trier (beide am Rosenmontag, 16.2.2026). In der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt lautet das Kampagnen-Motto 2026: "Die Hofsänger im Gold'nen Mainz seit 100 Jahr'n die Nummer 1".

Närrische Wochen im SWR - Ausgewählte TV-Sendungen von SWR und SR sowie im Ersten

13.01.2026 22:30 Uhr: Meenzer Konfetti mit Ernst Lustig auf Dienstreise, Jürgen Wiesmann (2024) und "De Begge Peter", Peter Beck (2001)

13.01.2026 23:00 Uhr: Unsere Fasnachts-Stars: Bubi Kreuz

18.01.2026 20:15 Uhr: Ahoi, Helau und Ho Narro - Höhepunkte der Fastnacht im Südwesten

20.01.2026 22:30 Uhr: Meenzer Konfetti mit Herbert Bonewitz als "Uralt-Aktiver" und Kerstin Bitz als "Carola-Kurier"

20.01.2026 23:00 Uhr: Unsere Fasnachts-Stars: I ond Er ond der Andere

25.01.2026 13:45 Uhr: Narrentreffen Stockach - live

25.01.2026 18:45 Uhr: Treffpunkt: Großes Narrentreffen in Stockach

25.01.2026 20:15 Uhr: Die Mombacher Bohnebeitel - Höhepunkte 2023

27.01.2026 22:30 Uhr: Meenzer Konfetti mit Dr. Katharina Greule als "Kita-Kati" und Manfred Friedrich als "Erna Kaludrichkeit"

27.01.2026 23:00 Uhr: Unsere Fasnachts-Stars: Musikprofessor Werner Beidinger

30.01.2026 19:11 Uhr: Fastnacht in SWR1 - Die STREAMung aus Mainz (ARD Mediathek)

01.02.2026 14:15 Uhr: Narrentreffen Rheinbischofsheim - live

01.02.2026 20:15 Uhr: Schwaben weißblau - Hurra und Helau

03.02.2026 20:15 Uhr: Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil - live

07.02.2026 20:15 Uhr: Kostüme, Kneipen und Kawumm - 24 Stunden Rosenmontag

08.02.2026 20:15 Uhr: Best of Alleh Hopp

09.02.2026 20:15 Uhr: Narrenschau 2026 - Saarländische Karnevalsvereine präsentieren sich

10.02.2026 20:15 Uhr: Mumbach Mumbach täterä - Sitzung der Mombacher Bohnebeitel 2026

11.02.2026 20:15 Uhr: Schwäbische Fasnet aus Donzdorf

12.02.2026 20:15 Uhr: Stockacher Narrengericht

12.02.2026 22:00 Uhr: 100 Jahre Mainzer Hofsänger

14.02.2026 20:15 Uhr: Alleh Hopp aus Saarbrücken

15.02.2026 18:45 Uhr: Treffpunkt: 40 Jahre Fastnacht im Treffpunkt

15.02.2026 20:15 Uhr: Badisch-pfälzische Fasnacht aus Frankenthal - live

16.02.2026 10:30 Uhr: Helau! De Zuch kimmt - Der Rosenmontagszug live aus Mainz

16.02.2026 12:10 Uhr: Rosenmontagszug live aus Mainz

16.02.2026 16:15 Uhr: Rosenmontagszug Trier

16.02.2026 19:00 Uhr: 100 Jahre Mainzer Hofsänger

16.02.2026 20:15 Uhr: Mumbach Mumbach täterä - Sitzung der Mombacher Bohnebeitel 2026 (Wh.)

17.02.2026 14:00 Uhr: Großer Umzug Tettnang - live

17.02.2026 20:15 Uhr: Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht (Übernahme vom ZDF)

23.02.2026 20:15 Uhr: Das jüngste Ger(i)ücht

