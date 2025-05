Opel Automobile GmbH

Neuer Opel Mokka GSE Rally: Die E-Rallye-Zukunft beginnt jetzt

Rüsselsheim (ots)

Pionier: Mokka GSE Rally als erstes Fahrzeug nach neuem eRally5-Reglement entwickelt

Power-Stromer auf den ersten Blick: Mit "OMG! GSE"-Folierung, starken Farben und speziellen Felgen wird Prototyp zum absoluten Blickfang

Top-Performance: 207 kW (280 PS) und 345 Nm Drehmoment

Motorsport-Technik: Bilstein-Rallye-Fahrwerk, Renngetriebe, Leichtbau-Chassis

Premiere: Mokka GSE Rally gibt bei ELE Rally Eindhoven am 23./24. Mai sein Debüt

Gerade erst ist der ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSE" erfolgreich in seine fünfte Saison gestartet. Bis heute ist die Rallye-Serie der weltweit einzige vollelektrische Rallye-Markenpokal, doch Opel zündet schon jetzt den Zukunfts-Turbo. Denn ab sofort gibt der Hersteller einen Vorgeschmack darauf, wie der elektrische Rallye-Protagonist von morgen aussehen könnte. Opel zeigt die ersten Bilder des neuen Opel Mokka GSE Rally - auch im spannungsgeladenen, elektrisierenden Video. Mit 207 kW (280 PS) ist der Prototyp ein Power-Stromer und unterstreicht einmal mehr die Pionierrolle, die Opel im elektrischen Marken-Rallyesport einnimmt.

"Opel und der ADAC zeigen seit mehr als vier Jahren, dass elektrischer Rallyesport funktioniert und begeistert. Mit unserem neuen Opel Mokka GSE Rally geben wir den Ausblick auf ein vollelektrisches Rallyefahrzeug der nächsten Generation. Dank modernster Motorsport-Technik bietet der Prototyp viel Power und eine Top-Performance", sagt Opel CEO Florian Huettl.

Mokka GSE Rally: Gänsehaut pur, schneller Sport und elektrisierende Euphorie

Bereits der Serien- Opel Mokka sorgt auf der Straße mit seinem charakteristischen Design, neuen Farben, neuem Cockpit und Top-Technologien für Begeisterung. Vieles davon behält der neue Mokka GSE Rally bei - und stellt dabei den nächsten großen Schritt speziell für den vollelektrischen Rallyesport dar: Er ist in jeder Beziehung stärker, schneller, kompromissloser!

Schon von außen wird der Mokka GSE Rally zum absoluten Eyecatcher: Mit seiner außergewöhnlichen Motorsport-Folierung samt großem "OMG! GSE"-Schriftzug zieht er die Blicke auf sich. Dazu kommen gelbe Bremssättel an den Vorderrädern und gelbe Felgen hinten sowie weitere Rallye-Akzente an Front und Heck. Auf dem Dach sitzt ein deutlich sichtbarer Lufteinlass und auf der schwarzen Motorhaube prangt in weiß-gelber Schrift "MOKKA GSE RALLY".

Noch beeindruckender sind die technischen Eckdaten des neuen Rallye-Demonstrationsfahrzeugs mit dem Blitz: Eine elektrische Spitzenleistung von 207 kW (280 PS) und ein Drehmoment von 345 Newtonmeter versprechen in Verbindung mit ausgeklügelter Motorsport-Technik eine Performance auf dem Niveau eines Rally4-Fahrzeugs. Ein Lamellen-Sperrdifferenzial und ein Renngetriebe sorgen zusammen mit verstärkten Antriebswellen und Radnaben für kraftvollen Vortrieb. Das Chassis wurde in Leichtbau-Ausführung gefertigt. Das perfekt abgestimmte Rallye-Fahrwerk von Bilstein besteht aus verstärkten McPherson-Federbeinen und Uniball-Aufnahmen an der Vorderachse sowie einer Hinterachse mit modifizierten Federn und Dämpfern. Elektronische Fahrhilfen wie ABS, ESP, Spurhalte-Assistent und Traktionskontrolle sucht man beim Mokka GSE Rally vergebens. Die Software-Abstimmung beim Motor- und Batterie-Management wurde - basierend auf den Erfahrungen mit dem Corsa Rally Electric - auf höchste Effizienz, Fahrbarkeit unter Wettbewerbsbedingungen und Performance ausgelegt. Die Batterie entspricht der Serien-Ausführung mit einer Speicherkapazität von 54 kWh.

"Der Mokka GSE Rally wird den Herzschlag von Opel-Motorsport-Fans beschleunigen und ihnen echte 'OMG! GSE-Momente bescheren. Der elektrische Rallye-Prototyp beweist, dass unsere Submarke GSE 2025 das nächste Level erreicht: mit elektrischem Nervenkitzel und Leistung auf höchstem Niveau, passend zu unserem reichen Motorsport-Erbe", sagt Opel-Marketingchefin Rebecca Reinermann.

Geblieben sind die extrem hohen Sicherheitsstandards: Wie der Opel Corsa Rally Electric verfügt auch der Opel Mokka GSE Rally über einen - vom Automobilsport-Weltverband FIA zertifizierten - Überrollkäfig, Rallye-Sitze mit Sechs-Punkt-Gurten, eine spezielle Kapselung der Batterie und einen zusätzlichen Unterfahrschutz. Die 400-Volt-Anlage wird von einem weiterentwickelten Master Alarm Indicator lückenlos überwacht. Darüber hinaus erkennt ein Warnsystem Störungen und meldet diese sofort optisch und akustisch. Bei einer starken Verzögerung (wie bei einer Kollision) legt eine ausgeklügelte Sensorik die Hochvoltanlage in wenigen Zehntelsekunden komplett still. Zusätzlich verfügt der Mokka GSE Rally über eine spezielle Löschanlage mit elektrisch nicht-leitendem Löschmittel.

Und: Der Opel Mokka GSE Rally ist das weltweit erste Rallye-Fahrzeug, das nach dem neuen eRally5-Reglement der FIA entwickelt wird. Der schnelle Stromer könnte damit ab der Rallye-Saison 2026 weltweit und in verschiedenen Cups für den Kundensport einsetzbar sein.

Aus Vision wird Realität: Elektrischer Rallye-Markensport funktioniert und begeistert

Damit stellt der Mokka GSE Rally die nächste mögliche Entwicklungsstufe für den vollelektrischen Rallye-Markensport dar. Schon seit der Saison 2021 beweist Opel: Elektrischer Rallyesport funktioniert und begeistert! Der Corsa Rally Electric, der im ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSE" zum Einsatz kommt, hat sich als schneller, zuverlässiger und sicherer Rallye-Stromer erwiesen. Die seriennahe Technik, insbesondere bei den Hochvolt-Komponenten wie Elektromotor, Inverter und Batterie, meistert die extremen Anforderungen des Rallyesports mühelos. Gleiches gilt für die innovative Ladeinfrastruktur, mit der Opel die flotten Rallye-Stromer vor Ort stets verlässlich mit nachhaltiger Energie versorgt.

Die Akzeptanz und das Interesse für den weltweit ersten elektrischen Rallye-Markenpokal wachsen seit Beginn von Jahr zu Jahr. Seit der Debütsaison 2021 haben insgesamt 63 Fahrerinnen und Fahrer aus 13 Nationen an einem der bisher 33 Cup-Wertungsläufe in sechs Ländern teilgenommen.

Die nächste Runde im ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSE" findet am 23. und 24. Mai bei der ELE Rally rund um Eindhoven in den Niederlanden statt. Dort feiert der Mokka GSE Rally seine Premiere. Vor Ort können Besucher des Opel Motorsport-Serviceparks dann erstmals den Prototyp näher in Augenschein nehmen.

