OMG! GSE: Opel gibt ersten Ausblick auf vollelektrische GSE-Modelle

Rüsselsheim (ots)

Vollelektrisch, voller Emotionen: Opel-Submarke GSE schlägt neues Kapitel auf

"OMG": Das Gefühl beim ersten Fahren eines neuen elektrischen GSE-Modells

Kurzfilm als Manifest: Neuer Trailer füllt modernisiertes GSE-Logo mit Leben

Pop-Art: "OMG! GSE"-Kampagne im Stil von "Yes, of Corsa", "GOGRAND" und "Alltags-Abenteurer" Frontera

2025 steht Opel unter Strom, genauer: Die extra-dynamische und emotionale Submarke GSE wird vollelektrisch und erhält damit zugleich ein neues, ausdrucksstarkes Logo - bereit für die nächste GSE-Generation. Wie die künftigen Opel GSE-Stromer den Puls beschleunigen, zeigt der neue GSE-Film "Drei Buchstaben" der ab sofort online auf allen relevanten Kanälen abrufbar ist.

"Die Submarke GSE steht bei Opel für besonders dynamische, energiegeladene und emotionale Modelle. 2025 machen wir hier den nächsten wichtigen Schritt: Die neuen GSE-Modelle werden vollelektrisch. Damit zeigen wir, wie stark, spannend und begeisternd batterie-elektrische Mobilität sein kann", kündigt Opel CEO Florian Huettl an.

Bereits 2022 hat Opel die Rückkehr des ikonischen Kürzels "GSE" eingeläutet - seither steht GSE für "Grand Sport Electric" - und kurz darauf Opel Astra, Astra Sports Tourer und die vorherige Grandland-Generation als besonders mutige und dynamische elektrifizierte Spitzenmodelle mit Plug-in-Hybrid-Antrieb angeboten. Mit der nächsten GSE-Generation wird die Submarke nun noch emotionaler und betritt vollelektrisches Terrain. Schon der neue GSE-Trailer - sozusagen das filmische GSE-Manifest - zeigt in einer Minute: "Zum Pulse-Beschleunigen reichen drei Buchstaben!"

G wie: Grand, German Engineering trifft auf Gänsehaut, großartiger Grip und G-Kräfte

S wie: Sensationeller Sport, Speed, Schweiß und durch S-Kurven sausen

E wie: Elektrisches Erlebnis, Extra-Spannung und Euphorie

Und Opel verspricht: "In diesem Jahr wird es von all dem mehr geben. Wer vorher abbiegt, verpasst den ganzen Spaß!" Denn alle, die in einem neuen batterie-elektrischen GSE-Modell mitfahren, werden das sprichwörtliche OMG-Gefühl erleben: Spannung und Adrenalin pur! So können sich künftige GSE-Kunden neben der sportlichen Optik, die auf dem preisgekrönten Opel-Design basiert, auf eine Fahrwerksabstimmung freuen, die den Fahrer direkt einbindet und aufregenden Fahrspaß bietet. Dazu sind die GSE- wie alle anderen Modelle mit dem Blitz Opel-typisch stabil beim Bremsen, in Kurven sowie für hohe Geschwindigkeiten auf der Autobahn ausgelegt - und verbinden dies mit lokal emissionsfreier Mobilität. Damit beweist Opel einmal mehr, dass auch vollelektrische Fahrzeuge voller Emotionen stecken.

Der spannungsgeladene Kurzfilm genauso wie die neue "OMG! GSE"-Plattform führen zugleich die frische und unkonventionelle Tonalität der vor kurzem gestarteten Frontera-Einführungskampagne sowie preisgekrönter Marketing-Kampagnen wie "Yes, of Corsa" und "#GOGRAND" fort, mit der Opel bereits den Kleinwagen-Bestseller Opel Corsa und das neue Top-of-the-Line-SUV Opel Grandland erfolgreich in Szene setzte.

Original-Content von: Opel Automobile GmbH, übermittelt durch news aktuell