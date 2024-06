Continental Reifen GmbH

Reifenchecktag am 1. Juli - Jetzt schnell einen Prüftermin vereinbaren!

2 Audios

240606_BmE_Reifenchecktag.mp3

MP3 - 1,5 MB - 01:40 Download Your browser does not support the audio element.

240606_OTP_Reifenchecktag.mp3

MP3 - 1,7 MB - 01:52 Download Your browser does not support the audio element.

Ein Dokument

Hannover (ots)

Anmoderationsvorschlag: Statistisch gesehen haben Autofahrerinnen und Autofahrer rund alle 150.000 Kilometer eine Reifenpanne. Welche Gründe es dafür gibt und was Sie vorm Start in den Urlaub vorbeugend tun können, damit Sie pannenfrei an Ihrem Ziel ankommen, verrät Ihnen Jessica Martin.

Sprecherin: Autofahrerinnen und Autofahrer kümmern sich laut Continental Reifenexperte Andreas Schlenke immer noch viel zu wenig um ihre Reifen.

O-Ton 1 (Andreas Schlenke, 15 Sek.): "Wir haben mit forsa eine Umfrage unter Autofahrern in Deutschland durchgeführt. Dabei kam heraus, dass leider nur jeder fünfte Autofahrer seine Reifen einmal im Monat überprüft, auf Schäden untersucht. Ein Drittel der Befragten prüft sie sogar nur einmal im Jahr oder sogar noch seltener!"

Sprecherin: Ähnlich schlechte Ergebnisse gab es ein Jahr zuvor bei einer Umfrage zum Thema Profiltiefe und Reifendruck. Diese Nachlässigkeit kann jedoch schwere Schäden zur Folge haben. Erstens, weil das Reifengummi im Laufe der Jahre porös oder rissig wird.

O-Ton 2 (Andreas Schlenke, 20 Sek.): "Zweitens sind zu nennen eingefahrene Gegenstände, wie Nägel oder andere spitze Metallteile, die unter Umständen dann zum Druckverlust im Reifen führen können. Und drittens: Wer oft über Borsteinkanten oder andere Hindernisse fährt, kann irgendwann mit Beulen im Reifen rechnen, die meistens ein sicheres Anzeichen dafür sind, dass das innere Gerüst des Reifens, wir nennen das auch Karkasse, eben beschädigt ist."

Sprecherin: Das lässt sich aber vermeiden, indem Bordsteine und andere Hindernisse möglichst nur langsam und im rechten Winkel überfahren werden. Außerdem bitte aus Sicherheitsgründen regelmäßig den Luftdruck und den Verschleiß der Reifen checken - und die sofort auswechseln, sobald die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern unterschritten ist.

O-Ton 3 (Andreas Schlenke, 21 Sek.): "Weil das aber häufig schwer zu erkennen ist, empfehle ich auf jeden Fall hier, einen Reifenfachmann im Fachhandel aufzusuchen und die Reifen dort checken zu lassen, zum Beispiel am Continental Reifenchecktag am 1. Juli. Außerdem sollten grundsätzlich alle Reifen, inklusive Reservereifen, die älter als zehn Jahre sind, durch neue ersetzt werden - auch wenn äußerlich keine erkennbaren Schäden zu sehen sind."

Abmoderationsvorschlag: Mehr Tipps zur Vermeidung von "Reifenschäden" finden Sie auf der Webseite continental-reifen.de. Und nutzen Sie auf jeden Fall auch den Continental Reifenchecktag am 1. Juli für eine Überprüfung. Vor allem dann, wenn demnächst noch eine längere Autofahrt wie zum Beispiel in den Urlaub ansteht.

Original-Content von: Continental Reifen GmbH, übermittelt durch news aktuell