Lohnt es sich noch, Copywriter zu werden? Philipp Follmer von der Freedom Writer Academy klärt auf

Mittlerweile haben viele Menschen die attraktiven Vorteile des Copywritings erkannt – ist der Markt dadurch bereits übersättigt? Im Gegenteil: Mit den richtigen Strategien können Einsteiger sich in kurzer Zeit ein erfolgreiches Business als Copywriter aufbauen und fünfstellige Monatsumsätze erzielen, wie die Absolventen der Freedom Writer Academy eindrucksvoll beweisen. In diesem Artikel verrät ihr Gründer und Geschäftsführer Philipp Follmer, wie die wirtschaftliche Lage die Auftragsstruktur verändert hat, warum die vermeintlich große Konkurrenz verschwindend gering ist und wie professionelle Copywriter von der Nutzung von KI-Tools profitieren können.

Copywriter leben den Traum vieler Menschen, die in ihrem 40-Stunden-Job gefangen sind und sich nach Freiheit und Selbstverwirklichung sehnen. Denn das Werbetexten ermöglicht es dank zeitlicher und örtlicher Ungebundenheit nicht nur, flexibel von den schönsten Orten der Erde aus zu arbeiten, sondern auch, hohe Einkommen zu generieren. Folglich haben in den vergangenen Jahren viele Menschen ihren Angestelltenjob an den Nagel gehängt, um sich ein Business als Copywriter aufzubauen. Doch lohnt sich der Einstieg für Anfänger und Quereinsteiger auch heute noch? Angesichts der starken Konkurrenz und der kriselnden Wirtschaft haben viele Interessierte Bedenken, dass das Marktpotenzial bereits ausgeschöpft sein könnte. Zusätzlich schüren die sich stetig weiterentwickelnden KI-Technologien ihre Zweifel an der Zukunftssicherheit des Copywritings. "Insbesondere in schwierigen Zeiten sind Unternehmen auf exzellentes Marketing – und damit hochwertiges Copywriting – angewiesen", klärt Philipp Follmer, Gründer und Geschäftsführer der Freedom Writer Academy, auf. "Texte nach Schema F können viele Copywriter verfassen – richtig erfolgreich wird jedoch nur, wer mit seiner Arbeit auch Resultate erzeugt."

"Mit exzellenten Ergebnissen, die auf einer Kombination aus Empathie, Know-how und Persönlichkeit basieren, können sich Copywriter deutlich von der breiten Masse abheben und müssen dabei keine Austauschbarkeit durch KI fürchten", fährt der Copywriter fort. "Wer über die entsprechenden Fähigkeiten verfügt und weiß, mit welchen Strategien die veränderte Marktlage und moderne Technologien optimal genutzt werden können, profitiert aktuell von großen Chancen: Hochwertige Aufträge, langfristige Kundenbeziehungen und die effiziente Unterstützung durch Künstliche Intelligenz sind nur einige der Faktoren, die professionellen Copywritern derzeit ungeahnte Umsätze bescheren können." Neben den Fähigkeiten des Copywritings und erprobten Strategien, der planbaren Kundengewinnung und dem Aufbau einer soliden Selbständigkeit lernen die Teilnehmer an der Freedom Writer Academy auch, wie sie sich auf dem aktuellen Markt erfolgreich positionieren. Dass die angehenden Copywriter ihre individuellen Ziele erreichen, steht für Philipp Follmer und sein Team dabei stets an erster Stelle. Mit diesem Konzept hat die Freedom Writer Academy bereits das Leben unzähliger Menschen zum Positiven verändert und dabei beeindruckende Erfolgsgeschichten hervorgebracht. Durch die Begleitung des Markteinstiegs unzähliger Absolventen weiß Philipp Follmer, warum der Bedarf trotz vermeintlich schwindender Nachfrage hoch ist und weshalb künstliche Intelligenz keine Konkurrenz darstellt.

Philipp Follmer: Warum sich aus der Krise große Chancen für Copywriter ergeben

Angesichts der angespannten wirtschaftlichen Situation, die im gesamten deutschsprachigen Raum zu spüren ist, investieren Unternehmen nur zögerlich. Marketingdienstleistungen wie das Copywriting zählen oft zu den ersten Kostenpunkten, die von Reduzierungen betroffen sind. Für Copywriter bedeutet das, dass sich die Art und Weise, in der sie ihr Business führen, verändert – jedoch nicht zwangsläufig zum Negativen. "Natürlich wird es schwieriger, neue Kunden zu finden, aber -– und das ist entscheidend – jede Krise bringt auch Chancen mit sich", verrät Philipp Follmer. Denn die Unternehmen, die in unsicheren Zeiten weiterhin auf exzellentes Marketing setzen, sind attraktive Auftraggeber für Copywriter. Weil sie aus der Masse herausstechen möchten und bereit sind, zu investieren, bieten sie großes Potenzial für langfristige Kooperationen und häufig sogar Umsatzbeteiligungen für Copywriter. Das macht es für Copywriter umso wichtiger, sich durch solides Know-how und hervorragende Ergebnisse von ihrer Konkurrenz abzuheben.

Für den maximalen Erfolg sollten sie sich dabei auf die Zielgruppen konzentrieren, die ihnen die größten Potenziale bieten. Aus der Ausbildung von mehr als 1.500 professionellen Copywritern im DACH-Raum weiß der Geschäftsführer der Freedom Writer Academy genau, mit welchen Strategien Markteinsteiger die aktuelle Lage zu ihrem Vorteil nutzen und lukrative Aufträge generieren können. "Wer erfolgreich als Copywriter durchstarten will, sollte sich auf drei Kundengruppen fokussieren: Coaches, Trainer und Berater, die ihr Wissen online weitergeben, Onlineshops, die Produkte im Internet verkaufen und Marketingagenturen, die die ersten beiden Kundengruppen betreuen", erklärt Philipp Follmer. "Statistischen Erhebungen zufolge gibt es in diesem Bereich allein in Deutschland weit über 100.000 Unternehmen – folglich ist der Bedarf riesig." Gleichzeitig wächst der E-Commerce mit einem erwarteten jährlichen Umsatzwachstum von rund acht Prozent stetig weiter – und damit auch die Nachfrage nach guten Werbetextern. Wer also mit dem Gedanken spielt, jetzt noch in das Business einzusteigen, darf davon ausgehen, dass die Fülle an Aufträgen bei weitem noch nicht ausgeschöpft ist.

Freedom Writer Academy: Mit dem eigenen Copywriting-Business zu fünfstelligen Umsätzen

Ein Punkt, der vielen angehenden Copywritern Sorge bereitet, ist die moderne Technologie – schließlich sorgen KI-Tools wie ChatGPT oder Jasper dafür, dass viele Texter ihr Kerngeschäft verlieren. So kann beispielsweise die Erstellung von Produktbeschreibungen oder einfachen Blog-Artikeln mittlerweile komplett von der künstlichen Intelligenz übernommen werden. "Was KI aber nicht bieten kann, sind Menschlichkeit, Persönlichkeit und Emotionen", klärt der Gründer der Freedom Writer Academy auf. "Und Copywriting bedeutet nicht nur das Schreiben von Texten, sondern basiert auf emotionalen, persönlichen Geschichten, individuellen Perspektiven und authentischen Erfahrungen." Während die KI professionelle Copywriter also auch auf lange Sicht nicht ersetzen wird, kann sie ihre Arbeit durchaus effektiv unterstützen. Indem KI-Tools mit individuellen Anweisungen und persönlichen Geschichten gefüttert werden, können sie dabei helfen, die Arbeit der Copywriter schneller und effizienter zu gestalten – am Ende kommt es jedoch immer auf die persönliche Note an.

Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten, steigenden Wettbewerbs und innovativer KI-Technologie bietet der Markt demnach großartige Chancen für Copywriter. Wer sich dazu entscheidet, in das Business einzusteigen, um nicht nur vom freien Marktpotenzial, sondern auch von zeitlicher Flexibilität, örtlicher Unabhängigkeit und einem attraktiven Einkommen von bis zu 10.000 Euro im Monat zu profitieren, ist bei der Freedom Writer Academy an der richtigen Adresse. Denn hier lernen die Teilnehmer neben den Fähigkeiten des Copywritings auch, wie sie planbar Kunden gewinnen können, das Business langfristig führen und Texte verfassen, die ihre Konkurrenz in den Schatten stellen. "Mein Ziel ist es, noch viele weitere Menschen in das Leben zu führen, das sie sich schon lange wünschen", verrät Philipp Follmer abschließend zu seiner Mission. "Der Copywriting-Markt birgt aktuell großes Potenzial."

