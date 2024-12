Plusnet

Open Access: Plusnet und Westconnect kooperieren

Plusnet als weiterer Open-Access-Partner mit Glasfaserprodukten auf dem Netz der E.ON Tochter Westconnect in NRW, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen

Vereinbarung umschließt rund eine Million vermarktbare Hausanschlüsse in mehr als 300 Städten in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen auf dem Netz der Westconnect

Kundinnen und Kunden können zwischen den Produkten der Marken Plusnet und E.ON Highspeed wählen

Plusnet, das bundesweit agierende Telekommunikationsunternehmen mit Fokus auf Geschäftskunden mit Sitz in Köln und Westconnect, eines der führenden deutschen Glasfaserunternehmen mit Sitz in Essen, haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet: Die Partnerschaft zielt auf eine langfristige Zusammenarbeit ab, um die Kundinnen und Kunden von Plusnet in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen mit hochwertigen Internet- und Telefonieprodukten auf dem zukunftsfähigen Glasfasernetz der Westconnect zu versorgen.

Die neue Kooperation steht im Zeichen des kontinuierlichen Ausbaus der Glasfasernetze in Deutschland. Plusnet und Westconnect verfolgen hierbei einen konsequenten "Open-Access-Ansatz". Von dieser Netzöffnung profitieren beide Unternehmen: Plusnet erhält Zugriff auf rund eine Million vermarktbare Glasfaser-Anschlüsse in 300 Kommunen in NRW, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen ohne eigene Ausbauleistungen. Damit erweitert Plusnet ihre eigene Open-Access-Plattform Netbridge, um bundesweit ein größeres Glasfaser-Angebot für Geschäfts- und Privatkunden bereitzustellen.Westconnect wiederum steigert ihre Netzauslastung durch die Vermarktungsleistung von Plusnet.

So wird Plusnet ab dem zweiten Quartal 2025 Geschäftskunden - mit Fokus Mittelstand und Kleinstunternehmen - auf dem Westconnect-Netz eigene Produkte anbieten. Im Laufe des kommenden Jahres profitieren auch Wholesale-Partner von Plusnet vom erweiterten Footprint und erhalten ebenfalls Zugriff zur Vermarktung ihrer eigenen Produkte auf der Infrastruktur von Westconnect.

"Als Open-Access-Player haben wir unser vermarktbares Glasfasernetz in den vergangenen zwei Jahren schrittweise ausgebaut", sagt Robert Jelinek-Nacke, als CFO bei Plusnet verantwortlich für Wholesale und Kooperationen. "Durch die Kooperation mit Westconnect heißen wir ein neues Mitglied in unserer Open-Access-Familie willkommen. So leisten wir

unseren Beitrag, den Glasfaserausbau wirtschaftlicher zu gestalten, Wettbewerb zu fördern und ein attraktives Angebot für Geschäfts- und Privatkunden sicherzustellen."

"Durch die strategische Kooperation mit unserem starken Partner Plusnet können wir die Netzauslastung unseres Open-Access-Netzes weiter steigern. Dies ermöglicht uns, Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürgern eine stetig wachsende Auswahl an Anbietern und Produkten zur Verfügung zu stellen. Neben unserem klaren Fokus auf den Open-Access-Ansatz spielt der Ausbau der digitalen Infrastruktur eine entscheidende Rolle.

Wir entwickeln und bauen eine sichere sowie leistungsstarke Telekommunikationsinfrastruktur für mehr als 1,5 Millionen Haushalte und treiben die Digitalisierung in Deutschland bedeutsam weiter voran", so Carsten Lagemann Geschäftsführer der Westconnect.

