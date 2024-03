Neue Osnabrücker Zeitung

Geflügelwirtschaft warnt: Zu Ostern wieder Eier mit Kükentöten in Supermärkten

Verband appelliert an Verbraucher - Importware aus der Ukraine in der Kritik

Osnabrück (ots)

Der Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft (ZDG) appelliert an Verbraucher, beim Ostereier-Kauf genau hinzuschauen. Verbandspräsident Friedrich-Otto Ripke sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Auch dieses Jahr werden wieder Eier und Ei-Produkte zu Ostern angeboten werden, bei deren Produktion die Brüder der Legehennen getötet worden sind. Leider muss man sagen: Diese Eier werden auch wieder gekauft." Ripke rief dazu auf, beim Einkauf nicht am falschen Ende zu sparen. "In Umfragen haben Verbraucher das Kükentöten stets abgelehnt. Jetzt gilt es auch entsprechend einzukaufen. Es gibt keinen Grund mehr, Eier mit Kükentöten zu kaufen, außer dem möglicherweise günstigeren Preis." Deutsche Legehennenhalter und Brütereien hätten große Anstrengungen unternommen, das Kükentöten zu beenden, so Ripke.

Seit gut zwei Jahren ist die bis dahin übliche Praxis in Deutschland verboten. Bis dahin wurden jährlich rund 40 Millionen Hähne direkt nach dem Schlupf getötet, weil sich ihre Aufzucht nicht lohnte. Mittlerweile findet in Brütereien eine frühzeitige Geschlechtsbestimmung im Ei statt, Eier mit männlichen Tiere werden so weit vor dem Schlupf aussortiert. Alternativ werden die Hähne aufgezogen und später geschlachtet. Nicht verboten ist allerdings der Import von Eiern oder Ei-Produkten nach Deutschland, für die weiter Küken getötet worden sind. Das gilt auch für vorgefärbte Eier, die zu Ostern vielerorts angeboten werden.

Verbandspräsident Ripke riet, auf entsprechende Kennzeichnungen in Supermärkten zu achten. "Wo ,Ohne Kükentöten' draufsteht, ist auch ,Ohne Kükentöten' drin." Ripke verwies auf entsprechende Label der Supermärkte sowie das KAT-Logo auf Eierkartons. Er zeigte sich zudem optimistisch, dass bald weitere EU-Länder dem Vorbild Deutschlands folgen könnten: "In Frankreich, Österreich, Italien oder den Niederlanden ist eine entsprechende Gesetzgebung angestoßen worden. Ich gehe davon aus, dass das Kükentöten europaweit mittelfristig Geschichte sein wird", sagte Ripke. Kein Verbot ist indes in der Ukraine in Sicht, die zum großen Eier-Lieferanten Europas seit dem Überfall Russlands aufgestiegen sind. "Das gilt es kritisch zu hinterfragen", sagte Ripke. Bei allen Belastungen für die Ukraine würden dadurch auch Eier aus sogenannten Legebatterien oder mit Kükentöten importiert. Beides sei in Deutschland verboten, in der Ukraine aber nicht.

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell