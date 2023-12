WALLIX

WALLIX führt WALLIX One ein, die Cybersecurity-SaaS-Plattform zur Bewältigung der digitalen und wirtschaftlichen Herausforderungen von Unternehmen, die ihren Zugang und ihre Identitäten schützen wollen

WALLIX erweitert sein Angebot an Software für das Identitäts- und digitale Zugangsmanagement mit seiner SaaS-Plattform, WALLIX One.

WALLIX One-PAM (Privileged Access Management), der Service für die Verwaltung von privilegierten Zugängen mit einem auf dem Markt einzigartigen Preismodell, unterstützt Unternehmen, die auf der Suche nach einer flexiblen Cybersicherheitslösung sind, bei der Regelung interner und externer digitaler Zugriffe.

Mit der Einführung des SaaS-Modells stellt sich WALLIX für ein nachhaltiges Wachstum auf und sorgt für ein Höchstmaß an Kundenzufriedenheit.

WALLIX (Euronext: ALLIX), ein Anbieter von Cybersecurity-Software und Experte für Identitäts- und Zugangssicherheit, führt die SaaS-Plattform WALLIX One ein. Diese Plattform umfasst zentrale Dienste zum Schutz der digitalen Aktivitäten von Unternehmen. Mit WALLIX One können Mitarbeiter, externe Dienstleister, IT-Administratoren, SPS-Wartungspersonal, Maschinen und Roboter nur dann auf IT- oder OT-Infrastrukturen, Geräte, Anwendungen und Daten zugreifen, wenn ihre Identität und die ihnen erteilten Berechtigungen überprüft wurden. Durch die Auslagerung der Verwaltung der Software für Identitäts- und Zugriffssicherheit an WALLIX One haben die für die IT-Sicherheit zuständigen Mitarbeiter weiterhin die Kontrolle über den Zugriff auf wichtige Unternehmensressourcen. Dieser Ansatz trägt dazu bei, die durch Diebstahl und Identitätskompromittierung entstehenden Risiken zu mindern, damit sich die Unternehmen auf die Implementierung und Durchsetzung ihrer Sicherheitsrichtlinien konzentrieren können.

Die Vorteile von SaaS in Verbindung mit der exzellenten Funktionalität eines weltweit führenden PAM-Anbieters

Angesichts der steigenden Rohstoffkosten und des Mangels an Fachkräften im Bereich der Cybersicherheit sind Entscheidungsträger in Unternehmen an Lösungen interessiert, die nicht nur effektiv und effizient sind, sondern auch leicht eingesetzt werden können und sich schnell amortisieren. WALLIX One zeichnet sich durch innovative Identitäts- und Zugriffssicherheit aus und bietet automatische Updates, die Möglichkeit zur Nutzung von WALLIX-Innovationen sowie die neuesten Funktionen und Sicherheits-Patches. Seine Projektentwicklung passt sich nahtlos an die sich entwickelnden Bedürfnisse und Verwendungszwecke an und ermöglicht das flexible Hinzufügen von Ressourcen oder Benutzern, ein Jahresabonnement mit einfacher Preisgestaltung und Abrechnung, globale Serviceverfügbarkeit und die Inanspruchnahme verschiedener ergänzender Dienste aus der WALLIX-Softwarepalette.

WALLIX One ist eine Plattform für Cybersicherheit, die eine Zero-Trust-Architektur effizient umsetzt und die Einhaltung der geltenden Vorschriften für Unternehmen jeder Größe garantiert.

Zu den im Rahmen von WALLIX One angebotenen Dienstleistungen gehören:

WALLIX One-IDaaS: Fördert die Mobilität von Teams und die Remote-Arbeit, da Mitarbeiter die Möglichkeit haben, von jedem Ort aus auf Geschäftsanwendungen zuzugreifen. Mit Single Sign-On (SSO) ist es nicht mehr nötig, sich mehrere Passwörter zu merken. Ein einziges reicht aus, um über eine Webkonsole auf die Geschäftsumgebung zuzugreifen. Auf diese Weise wird nicht nur die Benutzererfahrung optimiert, sondern die IT-Teams können sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren, anstatt sich mit Tickets zum Thema Passwörter zu beschäftigen. Die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) stellt außerdem sicher, dass die auf die Anwendungen zugreifenden Personen auch wirklich die sind, für die sie sich ausgeben, was die Sicherheit erhöht.

Fördert die Mobilität von Teams und die Remote-Arbeit, da Mitarbeiter die Möglichkeit haben, von jedem Ort aus auf Geschäftsanwendungen zuzugreifen. Mit Single Sign-On (SSO) ist es nicht mehr nötig, sich mehrere Passwörter zu merken. Ein einziges reicht aus, um über eine Webkonsole auf die Geschäftsumgebung zuzugreifen. Auf diese Weise wird nicht nur die Benutzererfahrung optimiert, sondern die IT-Teams können sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren, anstatt sich mit Tickets zum Thema Passwörter zu beschäftigen. Die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) stellt außerdem sicher, dass die auf die Anwendungen zugreifenden Personen auch wirklich die sind, für die sie sich ausgeben, was die Sicherheit erhöht. WALLIX One-RA (Remote-Zugriff): Diese Lösung ist für Unternehmen in verschiedenen Sektoren, insbesondere in der Industrie, gedacht, die externen Anbietern den digitalen Zugriff auf ihre IT-Infrastruktur oder Industrieanlagen erleichtern möchten. Dieser Dienst zur Verwaltung des Remote-Zugriffs ermöglicht es Unternehmensteams, externen Dienstleistern innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens schnell Zugriff zu gewähren. Sobald die Aufgaben erledigt wurden, werden diese externen Zugriffe automatisch widerrufen, sodass eine kontinuierliche Überwachung für vollständige Transparenz und End-to-End-Sicherheit während des gesamten Prozesses gewährleistet ist

Alle Funktionen von WALLIX PAM sind auch als SaaS verfügbar:

WALLIX One-PAM: Um die mit privilegierten Konten verbundenen Risiken zu minimieren, ist die Überprüfung der Identität von Benutzern (Einzelpersonen oder Maschinen) mit umfangreichen Berechtigungen von entscheidender Bedeutung. Dazu gehören die sichere Verwaltung von Passwörtern und die Rückverfolgbarkeit von Aktivitäten aller Sitzungen. Durch die Überwachung und Einschränkung privilegierter Konten auf Basis des Prinzips der geringsten Privilegien und die Bereitstellung eines zeitlich begrenzten Zugriffs (Just-in-Time) für autorisierte Benutzer trägt die PAM-Lösung zur Minimierung des Risikos einer böswilligen oder unbefugten Nutzung dieser Konten bei und erhöht so den Schutz der Daten vor internen und externen Bedrohungen. Die umfassende Audit-Funktion unterstützt die Analyse von Vorfällen, bietet einen umfassenden und kontrollierten Überblick über die Netzwerkaktivitäten und erhöht den Schutz vor fortschrittlichen Bedrohungen.

WALLIX One-PAM zeichnet sich durch sein einzigartiges Preismodell aus, dank dem Unternehmen ihre Projekte schnell skalieren können und gleichzeitig die Kostenkontrolle behalten. Das auf einem Jahresabonnement basierende Preismodell bietet die nötige Flexibilität (Pay-As-You-Grow) für alle Unternehmen, die ihre Budgets in einem komplexen wirtschaftlichen und geopolitischen Umfeld optimieren möchten.

Mit WALLIX One-PAM erhalten Unternehmen Zugriff auf die führende Lösung für Privileged Access Management (PAM) auf dem Markt. Diese Technologie, die von renommierten Analysten wie Gartner und KuppingerCole als unentbehrlich bezeichnet wird, ermöglicht es Unternehmen, die Kontrolle über den Zugang wiederzuerlangen und Cyberangriffe proaktiv zu verhindern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.wallix.one

„Die Umstellung unseres Angebots auf das SaaS-Modell war eine absolute Priorität im Hinblick auf Innovation in diesem Jahr, um den sich wandelnden Bedürfnissen der Unternehmen und der sich verändernden Landschaft der IT-Investitionsanforderungen gerecht zu werden. Wir haben WALLIX One als zentralisierte SaaS-Plattform entworfen, mit der sich alle digitalen Zugänge und Identitäten, die von den IT-Abteilungen unserer Kunden verwaltet werden, agil und effizient verwalten lassen. Das Identitäts- und Zugriffsmanagement, das häufig als erhebliche Investition mit teuren Implementierungen betrachtet wird, erforderte einen neuen Ansatz. Wir wollten unser Modell auf die Investitionsrendite ausrichten und dabei das optimale Gleichgewicht zwischen innovativer Benutzerfreundlichkeit und betrieblicher Kosteneffizienz finden. Wir bei WALLIX sind der festen Überzeugung, dass das Fachwissen unserer Ingenieure für Cybersicherheit und die in unsere Software eingebetteten Innovationen den Alltag unserer Kunden in einer zunehmend digitalen Zukunft nachhaltig verbessern werden. Vor dem Hintergrund dieser Vision führen wir WALLIX One ein", erklärt Jean-Noël de Galzain, Gründer und Geschäftsführer von WALLIX.

Informationen zu WALLIX

WALLIX ist der europäische Spezialist für Sicherheit im Bereich Zugang und digitale Identität und der Weltmarktführer im Bereich PAM (Privileged Access Management). Mit seinen Technologien sind Unternehmen in der Lage, die heutigen Herausforderungen im Bereich IT-Netzwerkschutz und Datensicherheit zu meistern. Außerdem bieten sie Erkennung und Abwehr von Cyberangriffen sowie Schutz der digitalen Vermögenswerte von Unternehmen und gewährleisten die Betriebskontinuität von IT-Systemen, in der Cloud und in industriellen Netzwerken. Diese Technologien vereinfachen die Einhaltung regulatorischer Vorschriften für den Zugriff auf kritische IT-Infrastrukturen und Daten. Mit seinen Lösungen PAM4ALL, PAM4OT und Trustelem unterstützt WALLIX seine Kunden bei der Modernisierung ihrer Informationssysteme und stellt die Cybersicherheit in den Mittelpunkt ihrer digitalen Transformation. Das Unternehmen kann auf ein Netzwerk von zertifizierten Distributoren, Wiederverkäufern und Integratoren zurückgreifen, um weltweit über 2.000 Organisationen in allen Wirtschaftszweigen zu unterstützen. Das Unternehmen ist an der Euronext notiert (ALLIX). Die Gründer und Geschäftsführer sowie die Investmentstruktur Thierry Dassault Holding sind die historischen Referenzaktionäre.

OT.security by WALLIX ist eine Marke, deren Schwerpunkt auf der Sicherheit digitaler Zugänge und Identitäten in industriellen Umgebungen liegt.

WALLIX ist sich seiner digitalen Verantwortung bewusst und verpflichtet sich, einen Beitrag zum Aufbau eines vertrauenswürdigen europäischen digitalen Raums zu leisten, der die Sicherheit und Vertraulichkeit von Daten sowohl für Organisationen als auch für Einzelpersonen garantiert, die sich um den Schutz ihrer digitalen Identität und ihrer Privatsphäre sorgen. Digitale Technologie, unabhängig davon, ob sie beruflich oder privat genutzt wird, muss ethisch vertretbar und verantwortungsvoll sein, um einen sicheren gesellschaftlichen digitalen Wandel zu ermöglichen, der Rücksicht auf die individuellen Freiheiten nimmt.

