Sonntag, 10. Dezember 2023, 15.45 Uhr

planet e.: So geht Nachhaltigkeit!

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten! Sonntag, 10. Dezember 2023, 15.45 Uhr planet e.: So geht Nachhaltigkeit! Die Challenge zu Weihnachten Film von Carolin von der Groeben Geht Weihnachten auch nachhaltig und ohne Konsum im Überfluss? Zwei WGs treten in einer Challenge um das möglichst nachhaltigste Weihnachtsfest gegeneinander an. Weihnachten ist das Fest der Liebe, zumindest theoretisch. In der Praxis geht's oft vor allem um Geschenke und üppiges Essen, häufig auf Kosten der Nachhaltigkeit. Ist auch beides möglich? Kann Weihnachten nachhaltig sein, ohne dass man ganz verzichten muss? Zwei Bremer WGs wollen genau das ausprobieren. Sie treten in einer Nachhaltigkeitschallenge gegeneinander an. Für je 200 Euro sollen die Teams für weihnachtliche Dekoration, ein festliches Essen und kleine Geschenke sorgen. Wer stellt am Ende die nachhaltigste Weihnachtsfeier auf die Beine – ohne Abstriche bei der Stimmung zu machen? Eine Woche lang haben die Teams Zeit, ihren Weihnachtsabend individuell vorzubereiten. Im Nachgang entscheidet Carolin von der Groeben gemeinsam mit Nachhaltigkeitsexpertin Nina Gmeiner, wer die Challenge um die nachhaltigste Weihnachtsfeier gewinnt.

