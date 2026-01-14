SWR - Südwestrundfunk

Tausende Stimmen: "Weltrekord Lesen 2026" in der MEWA Arena Mainz

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Weltrekordversuch am 10. Juni 2026 um 10 Uhr in der MEWA Arena Mainz / eine Kooperation von SWR1 Rheinland-Pfalz, Leserattenservice und 1. FSV Mainz 05

Am 10. Juni 2026 wird Mainz zum Zentrum eines außergewöhnlichen Leseereignisses: Der Leserattenservice lädt gemeinsam mit dem 1. FSV Mainz 05, SWR1 Rheinland-Pfalz und dem renommierten Kinder- und Jugendbuchautor Stefan Gemmel zum "Weltrekord Lesen 2026" in die MEWA Arena ein. Schulen, Lehrkräfte, Kindergruppen und Familien aus ganz Rheinland-Pfalz und darüber hinaus sind herzlich eingeladen, gemeinsam ein starkes Zeichen für Lesefreude, Kreativität und gesellschaftliche Teilhabe zu setzen - mitten im Stadion. Alle, die sich für eine Teilnahme am Weltrekordversuch interessieren, können sich ab sofort unter swr1.de/rlp anmelden.

Lesen verbindet - ein Gemeinschaftserlebnis der besonderen Art

Der "Weltrekord Lesen 2026" ist mehr als eine Rekordjagd. Das große Lese-Gemeinschaftsereignis macht erlebbar, was Lesen auszeichnet: zuhören, mitfühlen, sich ausdrücken und miteinander verbinden. Lesen wird hier als gemeinschaftliches Erlebnis sichtbar, das Menschen jeden Alters zusammenbringt.

Das größte Vorlesen in La-Ola-Formation

Gemeinsam wird der Versuch unternommen, den Weltrekord für das größte Vorlesen in La-Ola-Formation aufzustellen. Anerkannt und überprüft wird der Rekord vom Rekord-Institut für Deutschland. Ziel ist es, dass möglichst viele Menschen an einem wellenförmig durch die MEWA Arena ziehenden Vorleseereignis teilnehmen, bei dem Gruppen nacheinander einzelne Worte laut vorlesen - ganz im Sinne einer La-Ola. Die Veranstalter freuen sich darauf, gemeinsam mit allen Teilnehmenden, insbesondere mit den Schülerinnen und Schülern, Geschichte zu schreiben.

Anmeldung zur Teilnahme am Weltrekordversuch sind ab sofort möglich unter swr1.de/rlp.

Für Anfragen und Interviewwünsche stehen wir gerne zur Verfügung.

Pressefotos zum Download: www.ARD-Foto.de

Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell