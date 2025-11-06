PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von CDU/CSU - Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Steineke: Digitalen Verbraucherschutz stärken

Berlin (ots)

Moderner und ausgewogener Verbraucherschutz notwendig

Auf dem heutigen Verbrauchertag 2025 des VZBV diskutiert der Verbraucherschutzbeauftragte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Sebastian Steineke gemeinsam mit Ramona Pop (vzbv) und Jochen Krisch (Exciting Commerce) über die aktuellen Ergebnisse des Verbraucherreports 2025. Dazu erklärt Sebastian Steineke:

"Ein moderner und ausgewogener Verbraucherschutz ist im digitalen Raum notwendig. Der aktuelle Verbraucherreport 2025 zeigt deutlich, dass viele Menschen sich im digitalen Alltag nicht ausreichend geschützt fühlen. Gerade im Online-Handel und bei neuen Technologien wie Künstlicher Intelligenz müssen wir dafür sorgen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher Vertrauen haben - ohne die Innovationskraft unserer Wirtschaft zu behindern.

Der Verbraucherreport zeigt, dass sich nur rund 40 Prozent der Verbraucher im digitalen Bereich gut geschützt fühlen. Gleichzeitig erwarten über 80 Prozent, dass Politik und Wirtschaft stärkere Verantwortung übernehmen. Wir brauchen klare Regeln gegen Täuschung und Manipulation, insbesondere bei sogenannten 'Dark Patterns'. Aber Regulierung darf nicht zur Überregulierung werden. Wichtig ist, dass Unternehmen weiterhin innovativ und wettbewerbsfähig bleiben können. Wir, die CDU/CSU-Fraktion, setzen beim digitalen Verbraucherschutz auf Transparenz: Verbraucher müssen nachvollziehen können, wie digitale Angebote - etwa Produktempfehlungen oder Preise - zustande kommen. Darüber hinaus müssen die Medien-, Daten- und KI-Kompetenz der Menschen gezielt gefördert werden, um Verbraucher zu befähigen, selbstbestimmt zu handeln.

Digitaler Verbraucherschutz darf kein Hemmschuh, sondern muss ein Standortvorteil sein. Nur wenn Vertrauen und Innovation Hand in Hand gehen, profitieren am Ende alle - Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie Unternehmen."

Pressekontakt:

CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Pressestelle
Telefon: (030) 227-53015
Fax: (030) 227-56660
Internet: http://www.cducsu.de
Email: pressestelle@cducsu.de

Original-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von CDU/CSU - Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Weitere Storys: CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Alle Storys Alle
  • 05.11.2025 – 11:15

    Stegemann/Steiniger: Agrardieselrückerstattung kommt in vollem Umfang wieder

    Berlin (ots) - Fehlentscheidung der Ampel wird korrigiert Der Bundestag wird am morgigen Donnerstag in 2./3. Lesung die Agrardieselsteuerentlastung für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft beschließen und sie damit zum 1. Januar 2026 vollumfänglich wieder einführen. Hierzu erklären der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, Albert Stegemann, und der ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 16:00

    Lips: Licht und Schatten im Prozess der EU-Erweiterung

    Berlin (ots) - Leistungen bei Anpassung stärker honorieren - EU durch Reform aufnahmefähig machen Die EU-Kommission hat am heutigen Dienstag ihre Berichte über die Fortschritte der EU-Beitrittskandidaten vorgelegt. Dazu erklärt die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Patricia Lips: "Die Fortschrittsberichte der EU-Kommission zeigen Licht und Schatten im Erweiterungsprozess. Auf der einen Seite ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 13:27

    Altenkamp: Europäische Menschenrechtskonvention ist Teil kollektiver Sicherheit

    Berlin (ots) - Beitrag zu Frieden und Freiheit in Europa Am 4. November 1950 unterzeichneten Vertreter aus zehn Staaten, darunter Deutschland, die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK). Dazu erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Menschenrechte und Humanitäre Hilfe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Norbert Altenkamp: "Der Schutz der Menschenrechte ist ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren