Jan Cmejla ist "SWR Kultur New Talent 2026"

Baden-Baden (ots)

Dreijährige Förderung für tschechischen Pianisten / erste Sendetermine am 13. Januar ("Treffpunkt Klassik") und am 2. Februar 2026 ("SWR Kultur Mittagskonzert")

Der tschechische Pianist Jan Cmejla wird ab Januar 2026 drei Jahre lang als "SWR Kultur New Talent" mit Konzertengagements, Studioproduktionen und Medienpräsenz gefördert. Das entschied eine Jury aus Redakteur:innen von SWR Kultur. Der 2003 in Prag geborene Musiker studiert seit 2022 an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim und hat in seiner noch jungen Karriere bereits mehrere Auszeichnungen erhalten - zuletzt gewann er im März 2025 den Internationalen Bach-Wettbewerb Leipzig. Die Auszeichnung als "SWR Kultur New Talent" fördert seit 2013 Musiker:innen wie den Cellisten Lionel Martin, den Trompeter Simon Höfele, das vision string quartet oder den Pianisten Robert Neumann.

Pianistische Leidenschaft und Energie

Martin Roth, Musikchef von SWR Kultur: "Jan Cmejla habe ich erstmals im Finale des Bach-Wettbewerbs erlebt. Sein zurückhaltendes, bescheidenes Auftreten hat nicht vermuten lassen, was sich anschließend an pianistischer Leidenschaft und Energie ereignen sollte. Technische Souveränität, ein klarer, äußerst differenzierter und kraftvoller Anschlag sind für ihn selbstverständliche Voraussetzungen, seine musikalischen Visionen eindrucksvoll und ergreifend in Klänge umzusetzen. Ich bin sehr froh, dass wir Jan Cmejla nun drei Jahre intensiv auf seinem Weg begleiten dürfen."

Auszeichnungen und Konzerttermine

Im Jahr 2023 war Jan Cmejla Preisträger der vom gleichnamigen Cellisten gegründeten Stiftung Fondation Gautier Capuçon und 2022 jüngster Sieger in der Geschichte des Concours International de Piano d' Epinal. Er war zudem Preisträger bei weiteren internationalen Wettbewerben wie Santa Cecilia, Dvorák International Piano Competition, Concertino Praga sowie dem Kern Foundation Prize, den die russische Pianistin Olga Kern verantwortet. Beim Internationalen Bach-Wettbewerb Leipzig gewann der junge Pianist 2025 neben dem Titel Bachpreisträger auch den Publikumspreis. SWR Kultur wird Jan Cmejla im April 2026 zu einer Studioproduktion einladen. Auch ist er 2026 bei den Ettlinger Schlosskonzerten mit einem Recital zu hören. Im Programm SWR Kultur ist Jan Cmejla erstmals am 14. Januar 2026 ab 10 Uhr in der Sendung "Treffpunkt Klassik" in einem Interview zu hören und am 2. Februar im "SWR Kultur Mittagskonzert" mit Werken von Johann Sebastian Bach, Leos Janácek und Adam Skoumal.

http://swr.li/jan-cmejla-ist-swr-kultur-new-talent-2026

