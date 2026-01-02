SWR - Südwestrundfunk

Der SWR trauert um Walter Schultheiß

Beliebter Schauspieler im Alter von 101 Jahren verstorben / Bekannt aus zahlreichen Produktionen mit dem Südwestrundfunk und von der Theaterbühne

Der beliebte schwäbische Schauspieler, Autor und Maler Walter Schultheiß ist tot. Er starb bereits am 22. Dezember 2025 in Wildberg und wurde im kleinen Kreis beerdigt. Das bestätigte seine Familie.

Mit seinem schwäbischen Dialekt und dem für ihn typischen Humor erlangte Walter Schultheiß Kultstatus. Seinen Durchbruch feierte er ab 1963 gemeinsam mit Werner Veidt mit seinen "Straßenkehrer-Sketchen" im Radio des damaligen Süddeutschen Rundfunks. Fortan war er über Jahrzehnte mit seiner Frau im SWR Studio Tübingen auf dem Österberg zu Gast und wirkte in unzähligen Hörspielen mit. Zahlreiche Rollen für Filme und Fernsehserien folgten, darunter "Schwäbische Geschichten", "Köberle kommt", "Der Eugen", "Oh Gott, Herr Pfarrer", "Drei Tage im April", "Der König von Bärenbach" und "Laible und Frisch". Auch in SWR Theateraufzeichnungen der Stuttgarter Komödie im Marquardt wie "s'Konfirmandefeschd" oder "An guada Rutsch!" war er mit dabei.

SWR Intendant Kai Gniffke zum Tod von Walter Schultheiß

"Kann man sich Baden-Württemberg ohne Maultaschen, ohne Kehrwoche, ohne Walter Schultheiß vorstellen? Wir trauern um einen großartigen Schauspieler, Künstler und ein Urgestein des Mundart Schauspiels. Nicht zuletzt als Vermieter Rominger hat er im 'Bienzle-Tatort' den Idealtyp des sympathisch-bruddeligen Schwaben weit über den Südwesten hinaus bekannt und beliebt gemacht. Bis ins hohe Alter stand er auf der Bühne und vor der Kamera - für den SWR zuletzt gemeinsam mit seiner Frau Trudel Wulle in dem Kinofilm 'Laible und Frisch - Do goht dr Doig'. Der Mensch und Künstler Walter Schultheiß und sein einzigartiger Humor werden uns sehr fehlen."

Biografie

Walter Schultheiß wurde am 25. Mai 1924 in Tübingen geboren. Zum ersten Mal auf der Bühne stand Walter Schultheiß gegen Ende des Zweiten Weltkrieges. 1945 spielte er in Tübingen "Die kluge Närrin" von Lope de Vega. In Stuttgart nimmt er Schauspielunterricht, lässt Stimme und Sprachtechnik schulen. Sein erstes festes Engagement bekommt er am Stuttgarter Volkstheater in der Operette "Maske in Blau", seine Radio- und Fernsehkarriere schloss sich an. Seit 1950 und bis zu deren Tod 2021 war er mit der beliebten Schauspielerin Trudel Wulle verheiratet und trat mit ihr auch gemeinsam auf. Bis ins hohe Alter stand Schultheiß in der Komödie im Marquardt in Stuttgart noch mehrere Wochen im Jahr auf der Theaterbühne. Neben seiner Tätigkeit als Darsteller schrieb er humorige Texte und Gedichte. Er lebte bis zu seinem Tod zu Hause in Wildberg (Kreis Calw), gemeinsam mit seinem Sohn Götz, dessen Ehefrau und seinen beiden sieben Jahre alten Enkelinnen.

Schultheiß wurde mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt, darunter das Bundesverdienstkreuz am Bande (1987), die Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg (2003) und der Baden-Württembergische Ehrenfilmpreis für sein Lebenswerk (2013).

Programm im Gedenken an Walter Schultheiß im Fernsehen des SWR

Samstag, den 3. Januar 2026

20:15 Uhr: "Ein Jahrhundert Leben! Der Schauspieler Walter Schultheiß"

21:00 Uhr: "Global Player - Wo wir sind isch vorne" (Spielfilm)

und in der ARD Mediathek

