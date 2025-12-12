RTL Deutschland GmbH

Wechsel an der Spitze von RTL Hessen: Katrin Raap folgt auf Eberhard Volk

Köln (ots)

Katrin Raap übernimmt zum 1. März 2026 die Geschäftsführung der RTL Hessen GmbH. Sie folgt auf Eberhard Volk, der sich nach über 20 Jahren als Geschäftsführer verabschiedet, um sich mehr der Familie widmen zu können.

"Ich danke Eberhard Volk von Herzen für die immer vertrauensvolle und großartige Zusammenarbeit. Er hat RTL Hessen in mehr als zwei Jahrzehnten als starken, regional tief verankerten Standort aufgebaut, der mit einem redaktionell unabhängigen Regionalfenster den Themen der Region mit journalistisch hochwertigen wie verlässlichen Informationen Gehör verschafft und zugleich über die Sender und Plattformen von RTL national journalistische Impulse setzt", sagt Martin Gradl, Geschäftsführer RTL NEWS und ntv. "Katrin Raap hat über viele Jahre beeindruckend bewiesen, wie sie Teams mit Klarheit und Empathie führt. Sie wird mir und uns mit ihren frischen Impulsen, dem tiefen Verständnis für den Markt und ihrer Geschäftsführungserfahrung sehr fehlen. Gleichzeitig freue ich mich sehr, dass sie künftig an der Spitze von RTL Hessen stehen wird und auf unsere weiterhin enge Zusammenarbeit in der neuen Rolle."

Katrin Raap: "Der Abschied von meinen Kolleginnen und Kollegen in Köln, vor allem von meinem Team, fällt mir alles andere als leicht. In den letzten fünf Jahren haben wir Herausforderungen gemeistert, echten Teamgeist gezeigt und dabei immer mit Herzblut und Professionalität den Anspruch verfolgt, den bestmöglichen Job abzuliefern. Die Zusammenarbeit mit so engagierten und konstruktiven Menschen war mir Ehre und Freude zugleich. Gleichzeitig blicke ich voller Vorfreude auf meine neue Position als Geschäftsführerin der RTL Hessen GmbH. Dieser Standort mit einem starken regionalen Fensterprogramm und einer verlässlichen Korrespondentenberichterstattung trägt maßgeblich zur Vielfalt unserer Medienlandschaft bei. Besonders freut es mich, diese Aufgabe gemeinsam mit einem hochmotivierten Team angehen zu dürfen. Danke an Eberhard Volk, er hinterlässt einen hervorragend organisierten Bereich. Und auch an Martin Gradl, der mich bei allem stets unterstützt und diesen Schritt möglich gemacht hat."

Eberhard Volk: "RTL Hessen war für mich eine fantastische Reise mit großartigen Kolleginnen und Kollegen. Wir haben uns in unseren Redaktionen in Frankfurt und Kassel nicht nur als erfolgreiche Regionalberichterstatter und zuverlässige Korrespondenten für alle Informationsformate der RTL-Senderfamilie gesehen, sondern immer auch als journalistische Nachwuchsschmiede. Viele Karrieren vor und hinter den Kameras der TV-Landschaft haben bei RTL Hessen begonnen. Darauf bin ich besonders stolz. Ich bin sicher, dass der Teamgeist von RTL Hessen und der Blick für junge Talente mit Katrin Raap fortbestehen und somit die fantastische Reise für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch lange weitergehen wird."

Katrin Raap verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Medienbranche, umfassende Managementkompetenz und Expertise in Produktion, Produktionsorganisation, Lizenzmanagement und Programmgestaltung. Für RTL Deutschland ist sie bereits seit 1997 in verschiedenen Funktionen, insbesondere im News- und Magazinbereich, tätig. 2008 wechselte sie ins Produktionsmanagement der infoNetwork GmbH, das sie ab 2015 leitete. Seit 2021 verantwortet die Volljuristin bei der RTL NEWS GmbH den Bereich Produktionsservices und Lizenzierung und ist Mitglied des Geschäftsführungsboards.Zudem verantwortet sie seit 2015 die Berliner Pool TV GmbH und wechselt sich turnusmäßig mit WELT24 in der Geschäftsführung ab.

Eberhard Volk ist seit 2005 Geschäftsführer der RTL Hessen GmbH, deren Aufbau er 2002 entscheidend mitgestaltete. Nach einem Volontariat bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wechselte Eberhard Volk 1992 zu RTL Nord. Dort war er als Reporter und Korrespondent für RTL und ntv im Einsatz, bis er 1995 die redaktionelle Leitung übernahm. 2004 baute er zudem die Nachrichtenredaktionen von RTL Televizija in Kroatien auf.

Über RTL Hessen:

RTL Hessen produziert werktäglich redaktionell und technisch unabhängig das Regionalprogramm "RTL Hessen" und ist außerdem als Außenstudio Inhalte-Lieferant für alle Nachrichten- und Magazinsendungen von RTL, ntv, VOX und den anderen Sendern von RTL Deutschland. An den Standorten Frankfurt und Kassel erstellen insgesamt rund 60 Kolleginnen und Kollegen täglich Beiträge, Videos und Artikel für die Informationsformate von RTL und die digitalen Angebote. Die RTL Hessen GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von RTL Deutschland.

