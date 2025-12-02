RTL Deutschland GmbH

RTL Deutschland forciert organisatorische Neuausrichtung - strategischer Fokus auf Streaming

Köln (ots)

Beschleunigte Verlagerung von linearer Fernsehnutzung zum Streaming; gleichzeitig große konjunkturelle Herausforderungen in Deutschland

Gezielter Umbau der Unternehmens- und Kostenstrukturen mit Fokus auf dem schnell wachsenden Streamingdienst RTL+

Sozialverträglicher Abbau von insgesamt rund 600 Stellen in allen Firmenbereichen

Köln, 02.12. 2025 - RTL Deutschland richtet sich im Rahmen seiner Gesamtstrategie noch stärker auf das Streaming-Geschäft aus und plant dazu einen umfassenden Umbau der Organisation. Ziel ist es, das Unternehmen angesichts einer beschleunigten Transformation des Mediengeschäfts sowie der aktuellen konjunkturellen Herausforderungen zukunftssicher aufzustellen und auf den Wettbewerb mit den großen US-amerikanischen Streamingdiensten auszurichten.

Zum Hintergrund: Seit dem Jahr 2019 sind die linearen TV-Werbeumsätze in Deutschland um mehr als 20 Prozent gesunken. Im gleichen Zeitraum hat RTL Deutschland massiv in den Ausbau des Streamingdienstes RTL+ investiert. Die Anzahl der zahlenden Abonnenten von RTL+ ist von 0,8 Millionen (Ende 2019) auf über 6,6 Millionen (Ende September 2025) gestiegen. Mit weiterhin dynamischem Wachstum in allen Kennzahlen - Umsatz, zahlende Abonnenten, Nutzungsdauer - ist RTL+ klar auf Kurs, im Geschäftsjahr 2026 profitabel zu werden.

Angesichts des nachhaltigen Erfolgs von RTL+ und mit Blick auf die beschleunigte Verlagerung der linearen Fernsehnutzung, hat die Geschäftsführung von RTL Deutschland beschlossen, die Unternehmens- und Kostenstrukturen noch gezielter auf das Streaming-Geschäft auszurichten. Im Zuge dieser Fokussierung werden rund 600 Stellen an allen Standorten von RTL Deutschland abgebaut. Diese Maßnahmen werden so sozialverträglich wie möglich im Rahmen eines speziellen Abfindungsprogramms und mit Altersteilzeitregelungen umgesetzt. Die Maßnahmen erfolgen in enger Abstimmung mit den zuständigen Betriebsräten.

Stephan Schmitter, CEO RTL Deutschland, sagt:

"Der Medienmarkt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Um langfristig erfolgreich und wettbewerbsfähig zu bleiben, richten wir RTL Deutschland noch konsequenter auf das Streaming Geschäft aus. Mit dem dynamischen Wachstum von RTL+ und der geplanten Übernahme von Sky haben wir eine starke Basis für künftigen Erfolg. Dabei stehen unsere Inhalte und unsere publizistische Verantwortung weiterhin im Mittelpunkt unserer Aktivitäten - mit gezielten Investitionen in Unterhaltung, Sport und Nachrichten sowie neue Technologien für unser Publikum von heute und morgen. Um die dafür erforderlichen Strukturen und Ressourcen zu schaffen, haben wir gemeinsam mit den Betriebsräten ein Programm entwickelt, das den notwendigen Personalabbau so fair und verantwortungsvoll wie möglich gestalten soll - mit großem Respekt und Dankbarkeit gegenüber allen betroffenen Kolleginnen und Kollegen. Diese Maßnahmen sind tiefgreifend, aber zwingend notwendig und werden die Position von RTL Deutschland angesichts der strukturellen und konjunkturellen Herausforderungen nachhaltig stärken."

Über RTL Deutschland:

RTL Deutschland ist das führende Entertainmentunternehmen in Deutschland über alle Mediengattungen: TV und Streaming, Print und Digital, Radio und Podcast. Es vereint die stärksten Medienmarken von RTL bis STERN, von GEO bis VOX, von ntv bis Schöner Wohnen. Mit RTL+ betreiben wir mit über 6,6 Mio. Abonnentinnen und Abonnenten den führenden deutschen Streamingdienst im Markt, dessen crossmediales Angebot neben Video auch Musik, Podcasts und Hörbücher umfasst. Zu RTL Deutschland gehören 15 TV-Sender, zahlreiche Digitalangebote, Premium-Magazine und ein breites Podcast-Portfolio.

