"Brennpunkt" am Montag, 20. Januar 2025, 20:15 Uhr im Ersten

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt am Montag, 20. Januar, um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (WDR) aus.

20. Januar 2025

20:15 - 20:30 Uhr

Brennpunkt: Präsident Trump - zurück im Amt

Moderation: Ellen Ehni

Es ist ein gewaltiges politisches Comeback, das Amerika und die Welt verändern wird: Donald Trump zieht heute zum zweiten Mal feierlich ins Weiße Haus ein - und will seine Vision von "America First" noch kompromissloser umsetzen. Bei seiner Amtseinführung wird Trump seine Prioritäten umreißen - und zeigt bereits mit zahlreichen Tech-Milliardären und populistischen Politikern auf der Gästeliste, wer ihm künftig wichtig ist. Wir bilden diesen besonderen Tag ab und stellen die Frage, was Trumps erneute Präsidentschaft für die westlichen Verbündeten und Deutschland bedeutet. Moderatorin Ellen Ehni spricht unter anderem mit Peter Wittig, dem ehemaligen deutschen Botschafter in Washington während der ersten Trump-Präsidentschaft.

Redaktion: Verena Bünten, Juliane Fliegenschmidt, Oliver Mayer

Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.

Im Anschluss an den "Brennpunkt" zeigt Das Erste um 20:30 Uhr die Doku "Donald Trump - Schicksalsjahre eines Präsidenten", die als dreiteilige Serie bereits jetzt in der ARD Mediathek zu sehen ist.

