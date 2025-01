ARD Das Erste

CAREN MIOSGA am Sonntag, 19. Januar 2025, um 21:45 Uhr im Ersten

München (ots)

Das Thema: Trump zurück im Weißen Haus - was jetzt, Frau Baerbock?

Donald Trump kehrt zurück: Am Montag wird der Republikaner als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Schon vor dem offiziellen Beginn seiner zweiten Amtszeit hat Trump mit unmissverständlichen Forderungen und provokanten Aussagen die Weltpolitik in Bewegung gebracht - und Europa steht vor der Herausforderung, seine Position zwischen Eigenständigkeit und Partnerschaft mit den USA neu zu definieren. Wie sollen die EU und insbesondere Deutschland auf die außenpolitischen Pläne Trumps reagieren? Droht ein neuer Handelskrieg? Und kann Trump die Hoffnungen auf Frieden in der Ukraine einlösen?

Die Gäste:

Annalena Baerbock (Bundesministerin des Auswärtigen, Bündnis 90/Die Grünen)

Wolfgang Ischinger (deutscher Botschafter a.D. in Washington)

Kenneth Weinstein (außenpolitischer Berater von Donald Trump)

"Caren Miosga" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIO media im Auftrag des NDR.

Redaktion: Bianca Leitner (NDR)

