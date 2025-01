ARD Das Erste

"hart aber fair"

am Montag, 20. Januar 2025, 21:30 Uhr, live aus Berlin

München (ots)

Moderation: Louis Klamroth

Das Thema: Comeback für Trump: Was kommt da auf Deutschland zu?

Die Gäste:Karl Lauterbach (SPD, Bundesgesundheitsminister, hat in Harvard promoviert)Rüdiger Lucassen (AfD, verteidigungspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion?Thomas Hayo (Creative Director, lebt in New York, deutscher und amerikanischer Staatsbürger)Markus Feldenkirchen (Autor "Der Spiegel" und Podcaster)Juli Zeh (Schriftstellerin)Sarna Röser (Unternehmerin, Zementrohr- und Betonwerke Karl Röser & Sohn GmbH)

Donald Trump ist zurück im Weißen Haus. Grönland, Panama, Elon Musk - schon vor Beginn seiner zweiten Amtszeit sorgt der alte und neue US-Präsident für großen Trouble. Was ist vom mächtigsten Mann der Welt zu erwarten? Was muss Deutschland befürchten, wird unsere Wirtschaft leiden oder profitieren? Und wie viel Trump steckt eigentlich im Bundestagswahlkampf?

So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar: X: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de, Homepage: www.hartaberfair.de

