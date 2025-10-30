RTL Deutschland GmbH

ONE RTL - All Platforms: RTL Deutschland präsentiert Programm-Highlights der Season 2025/26

Köln (ots)

Unter dem Motto "ONE RTL - All Platforms" haben RTL Deutschland und die Ad Alliance in Köln die neuen Programm- und Vermarktungs-Highlights für die Season 2025/26 vorgestellt. Im Mittelpunkt des exklusiven Screening-Events, das vor rund 200 geladenen Gästen im Studio von "Die Stefan Raab Show" stattfand, standen starke Inhalte, innovative neue Formate und die klare Botschaft: RTL Deutschland bringt seine Must-See-Content-Strategie konsequent auf allen Plattformen zusammen - über alle Ausspielwege hinweg: von linearem TV über Streaming bis hin zu digitalen Angeboten.

Angesichts der wirtschaftlichen Herausforderungen, veränderter Marktbedingungen und eines sich rasant wandelnden Mediennutzungsverhaltens verstärkt RTL Deutschland dabei weiter seinen Fokus auf den Ausbau seines erfolgreichen Streaming-Angebots RTL+ und den gezielten Aufbau weiterer starker Partnerschaften. So wurde im Rahmen des Screenings auch eine strategische kommerzielle Partnerschaft zwischen der Ad Alliance und Warner Bros. Discovery Deutschland zur Vermarktung von HBO Max in Deutschland ab Januar 2026 angekündigt.

Carsten Schwecke, Chief Commercial, Technology & Data Officer von RTL Deutschland: "Partnerschaften sind für uns ein strategischer Hebel, um unsere Position im Markt weiter zu stärken. Wir suchen gezielt die Zusammenarbeit mit starken Marken und Partnern, die unsere Haltung, unseren Anspruch und unsere Ambitionen teilen. Nur wenn jeder seine Stärken voll einbringt, entsteht echte Wirkung - für den Markt und für unser Publikum."

Season 2025/26: Neues, Bewährtes und Überraschendes

Inhaltlich setzt RTL Deutschland in der kommenden Season 2025/26 erneut auf eine starke Mischung aus Entertainment, Fiction, Reality, News und Sport. Dabei werden Publikumslieblinge fortgeführt, neue Showformate gestartet und erfolgreiche Streaming-Formate crossmedial verlängert.

"Unsere Stärke liegt in der Mischung aus Markenpower, Kreativität und Mut zu Neuem", sagt Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland. "Ob Shows, Fiction oder Reality - wir wollen unser Publikum begeistern und zeigen, dass wir über alle Plattformen hinweg für vielseitiges, hochwertiges Entertainment stehen, das Menschen bewegt. Mitreißender Live-Sport und relevanter Journalismus komplettieren unser Angebot und machen RTL Deutschland zu einer Heimat für alle, die gutes Programm lieben."

Diese Mischung prägt auch das neue Programmjahr - mit vertrauten Marken, neuen Gesichtern und Formaten, die Plattformgrenzen spielerisch aufheben.

RTL Deutschland begeistert mit Live-Sport auf allen Kanälen

RTL, NITRO und RTL+ bieten die spannendsten Live-Übertragungen aus der Welt des Fußballs (DFB-Länderspiele, UEFA Europa League/Conference League und Topspiel der 2. Bundesliga sowie ab der Saison 2026/27 auch Spiele des DFB-Pokals), die härtesten Begegnungen der National Football League und die spektakulärsten MMA-Kämpfe. Ergänzt wird das breite Sportportfolio von RTL Deutschland u.a. durch den Berlin-Marathon und die Kings League. Mit seinen Sport-Übertragungen gelingt es RTL immer wieder, ein Millionen-Publikum zu erreichen, wie beispielsweise mit dem Spiel Deutschland gegen Italien am 23. März 2025 mit bis zu 10,5 Millionen Zuschauern.

Mehr Show. Mehr Herz. Mehr RTL.

RTL startet mit voller Energie in die Season 25/26 und präsentiert ein Programm voller emotionaler und spektakulärer Unterhaltung - mit neuen Formaten, bekannten Gesichtern und großen Primetime- Highlights. Mit "Die Pumuckl-Show" feiert der Kult-Kobold seine große Show-Premiere: Tobias 'Tobi' Krell moderiert eine Mischung aus Familienshow, Spielspaß und Chaos. Mitreißend, spannend und voller Musik! In der brandneuen TV-Show "Hitster", basierend auf dem gleichnamigen Kult-Partyspiel, stellen sich Prominente einer außergewöhnlichen Herausforderung: Ihr Musikgedächtnis wird auf die ultimative Probe gestellt! In abwechslungsreichen Spielrunden ordnen die Teams die größten Hits der vergangenen Jahrzehnte - von Pop über Rock bis Schlager - auf einer Zeitleiste ein.

Mit "Die Unzerquizbaren" liefern Elton und Stefan Raab das ultimative Quiz-Battle um 100.000 Euro - moderiert von Laura Wontorra.

RTL bleibt Heimat großer Show-Marken: "Let's Dance", "DSDS", "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", "Die Verräter - Vertraue Niemandem!", "Drei gegen Einen - Die Show der Champions" und "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" sorgen weiter für beste Unterhaltung.

Mit dem Comeback von "Der Lehrer" kehrt Hendrik Duryn als Stefan Vollmer zurück - authentisch, witzig und mit Herz. Auch der "Tödliche Dienst-Tag" bleibt: Neue Krimis wie "Haveltod - Ein Nordsee-Krimi" mit Wolfgang Bahro und "Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi" mit Sebastian Ströbel liefern Spannung und starke Ermittlergeschichten.

Ein Ausblick auf die übernächste Season: Prime Video und RTL Deutschland kooperieren für die deutsche Adaption der Kult-Show "Gladiators - Die Show der Giganten". Frank Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra führen durch den energiegeladenen Wettkampf zwischen Gladiatoren und Herausforderern. In einer mitreißenden Arena-Atmosphäre kämpfen Athletinnen und Athleten um Ruhm, Ehre und den Titel des ultimativen Champions - Adrenalin pur im besten RTL-Stil.

RTL steht zudem für relevante Information. Der Sender hält die Zuschauer von früh bis spät mit rund acht Stunden News und Magazine täglich über alle wichtigen Themen auf dem Laufenden, ergänzt um investigative Formate wie "stern investigativ" oder "Team Wallraff".

RTL+ - Reality, Emotionen und große Geschichten

Auf RTL+ wird das echte Leben zum besten Drehbuch. Die Reality-Hits erzählen Geschichten über Liebe, Mut, Versuchung und Selbstfindung. Neu ist "Prominent verwandt". Nach dem Erfolg von "Prominent getrennt" startet jetzt das Spin-off. Statt Ex-Paaren stellen sich hier Familienmitglieder ihren offenen Baustellen - und harten Challenges. In "Make Love, Fake Love" testet Elena Miras erneut die Männerwelt, unterstützt von selfiesandra (Sandra Safiulov). Bei "Temptation Island VIP" steht die Liebe im Fokus - mit neuem Look und Janin Ullmann als feinfühliger Gastgeberin.

Noch bunter, lauter und verrückter wird es mit "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel", moderiert von Twenty4Tim (Tim Maximilian Kampmann). "Bachelor in Paradise" bringt wieder flirtwillige Singles zusammen - mit Paul Janke als bekanntem Gesicht.

Ein echtes Serien-Highlight für die ganze Familie: "Neue Geschichten vom Pumuckl" kehrt mit Staffel 2 zurück - liebevoll produziert für RTL+, RTL und TOGGO.

Roh, radikal und relevant: "Euphorie" - die deutsche Adaption des israelischen Originals - zeigt die verletzliche, düstere Seite des Erwachsenwerdens und wirft einen expliziten Blick in die Seele einer jungen, orientierungslosen Generation. Mit "Die Nibelungen - Kampf der Königreiche" folgt ein imposantes Serienepos mit Jannis Niewöhner: ein moderner Blick auf eine der größten Sagen Europas - mit großen Bildern und emotionaler Wucht.

Unterhaltung mit Herz, Vielfalt und Haltung - VOX!

VOX punktet mit starken neuen Eigenproduktionen wie "Mälzers Meisterklasse", "Europa grillt den Henssler", mit der Doku "Asternweg - 10 Jahre danach", mit einer Neuauflage des VOX-Serienhighlights "Club der roten Bänder - Die neue Generation" und kehrt für ein Wiedersehen noch einmal zurück zur preisgekrönten "Herbstresidenz". Die Zuschauer können sich darüber hinaus auf neue Folgen der beliebten Best Brands wie "Die Höhle der Löwen", "Grill den Henssler", "Kitchen Impossible", "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert", "First Dates Hotel", "Doc Caro", "Daniela Katzenberger" und auf "Liefern ab!" mit Tim Mälzer freuen. In der Primetime wird es zudem ein Wiedersehen mit "Grenzenlos Genial Gekocht mit Henssler und Lafer" geben sowie neue Dokus unter der Dachmarke "stern TV Reportage". Auch bei Lege kommen die Zuschauer weiter auf den Geschmack. Die neue Staffel ist gerade erfolgreich gestartet und serviert im Dezember erstmals das Weihnachts-Special "Lege kommt auf den Geschmack - Das perfekte Weihnachtsessen".

News, Talk & Fröhliche Dreinachten: ntv & Multichannel

Der Nachrichtensender ntv bietet nicht nur rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr plattformübergreifend aktuelle Informationen und Hintergründe, sondern geht mit seinen beiden neuen Talks "Pinar Atalay" und "Blome & Pfeffer - Der Hauptstadt-Talk" seit Oktober 2025 immer montags um 20:15 Uhr relevanten Themen vertiefend auf den Grund.

NITRO präsentiert mit "Wigald & Eko - Die Geschichtsjäger 2.0" unterhaltsamen Geschichtsunterricht der besonderen Art. In der zweiten Staffel von "#SchleFaZ - Die schlechtesten Filme aller Zeiten" sorgen die Kult-Comedians Oliver Kalkofe und Peter Rütten wieder für cineastische Grenzerfahrungen.

Bis zum 2. Weihnachtsfeiertag zeigt RTL Super mehr als 150 festliche Filme - so viele wie noch nie! Unter dem Motto "Fröhliche Dreihnachten" stehen täglich ab 20:15 Uhr jeweils drei Weihnachtsfilme auf dem Programm. Alle Filme sind zudem auf RTL+ als Stream verfügbar.

Von Tüfteleien bis Teamgeist: TOGGOs neue Kids-Formate

TOGGO bietet die besten Inhalte für die junge Zielgruppe: spannend, lustig und jetzt auch sportlich. Mit "TOGGO Touchdown Live - Das Berlin Game" wird erstmals ein NFL-Spiel exklusiv für Kids übertragen. Ohne Werbepausen und mit Kinderreportern. In der "TOGGO Liga" gibt es den News-Kick zur Bundesliga, spannende Vereinsstorys und Challenges. Und bald folgt eine brandneue Fußball-Doku für Kids: "Die Eintracht und ich" (AT). Aber auch eine neue Staffel der beliebten Eigenproduktion "Woozle Goozle" geht schon im November an den Start. Zudem kommen neue Folgen von erfolgreichen Formaten wie "PAW Patrol", "Rubble & Crew" oder "Voll zu spät".

Wachstum durch Innovation und intelligente Vermarktung

Auch die Vermarktung richtet RTL Deutschland konsequent auf Zukunft und Effizienz aus und setzt gemeinsam mit der Ad Alliance auf ein vernetztes Videosystem, das Reichweite, Daten und Wirkung über alle Screens hinweg vereint.

Mit neuen, konvergenten Produkten wie dem Big Screen Package und dem ab 2026 startenden Total Video Spot wird Mediaplanung einfacher und präziser als je zuvor. Der geplante Hard Cut ab 2028 markiert den nächsten Schritt: TV wird vollständig nach TKP-Logik vermarktet - und damit erstmals direkt vergleichbar mit digitaler Videowerbung.

Zentrales Element dieser Entwicklung ist Künstliche Intelligenz. Bereits heute prägt KI die Kreation und Mediaplanung und macht Werbung messbarer, relevanter und wirkungsvoller. Unter dem Label "visionAIry" bündelt die Ad Alliance ihre KI-basierten Lösungen und macht sie sichtbar - von der Planung über Werbelösungen bis hin zu Leistungsnachweisen.

"Unsere Vermarktung folgt derselben Idee wie unsere Inhalte: Alles greift über alle Plattformen ineinander", sagt Frank Vogel, Geschäftsführer Ad Alliance. "So schaffen wir ein vernetztes Erlebnis für Marken und Zuschauer - und machen sichtbar, was 'One RTL - All Platforms' im Markt bedeutet."

